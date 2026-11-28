أطلقت المطربة اللبنانية سيرينا الشوفي كليب أغنيتها الجديدة «أنا المجنون»، في تجربة غنائية تجمع بين الألحان الشرقية وموسيقى البوب والسول.

وتأتي الأغنية بعد رحلة فنية خاضتها سيرينا، بعدما قررت التخلي عن مسيرتها المهنية في مجال الهندسة الكيميائية والتفرغ لشغفها بالغناء والموسيقى، لتستكشف في أحدث أعمالها الخط الفاصل بين الحب والجنون، وتناقضات المشاعر حين ينتصر القلب على العقل.

وتولت سيرينا كتابة كلمات الأغنية وإنتاجها بنفسها، وشاركت في تلحينها مع الموسيقي ضياء حمزة، فيما تولى عمر صباغ الإنتاج الموسيقي، وجرى تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت، كما تعاونت مع المخرج رامي لطوف في تصوير الكليب.

وظهرت سيرينا خلال الكليب بإطلالة تحمل طابعًا هوليووديًا كلاسيكيًا، مرتدية فستانًا أحمر طويلًا مكشوف الكتفين، وسط أجواء سينمائية تجمع بين الإضاءة الذهبية والثريات الكريستالية والمشاهد الليلية في الشوارع، ليطغى اللون الأحمر على الكليب باعتباره رمزًا للحب والشغف، في مشاهد تجمع بين الرومانسية والجرأة والعفوية.

وكشفت سيرينا أن فكرة الأغنية جاءتها بشكل عفوي أثناء وجودها في منزلها بدبي، حيث كتبت الكلمات ووضعت الألحان في الوقت نفسه تقريبًا، قائلة: «كنت أشعر بالحب فقط، وكنت أتخيل الحب الذي أتمنى أن أعيشه مع شخص آخر ومع نفسي، حب يتجاوز حدود الزمان والمكان». وأضافت عن تجربتها الغنائية الجديدة: «للمرة الأولى أشعر أنني وجدت ما يشبهني، وجدت صوتي وموسيقاي وهويتي الفنية».

ويمثل كليب «أنا المجنون» انطلاقة فنية جديدة في مشوار سيرينا الشوفي، بعدما عُرفت خلال السنوات الماضية بتقديم عدد من الأغاني العربية برؤية موسيقية مختلفة، من أبرزها «ما بتهون» و«ليش تروح»، إلى جانب تعاونها مع الفنان اللبناني بديع أبو شقرا في أغنية «كذّب وسلّينا»، لتتجه نحو تقديم أعمال غنائية تحمل بصمتها الخاصة في الكتابة والتلحين.

وخاضت سيرينا على مدار أكثر من عشر سنوات تجارب موسيقية متنوعة، من بينها مشاركتها في تأسيس فرقة «روخو ديل ليبانو»، التي تجمع بين الموسيقى العربية والفلامنكو الإسباني، وتعاونت خلالها مع الموزع الموسيقي اللبناني جان ماري رياشي، إلى جانب تعاونها مع الموسيقي ميشال فاضل، مستلهمة أسلوبها الغنائي من أصوات أم كلثوم وأديل وآيمي واينهاوس، لتجمع في تجربتها بين الغناء الشرقي وموسيقى الجاز والسول والبوب.