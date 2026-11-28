عادت أزمة محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى الواجهة مجددًا، بعد صدور حكم قضائي بحبس الفتاة المتهمة بالتشهير به وإزعاجه لمدة 6 أشهر، مع تغريمها 50 ألف جنيه، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية بسبب ادعاءات ارتباطها باللاعب وزواجها منه عرفيًا.

بداية الأزمة.. صور تجمع الفتاة بمحمد الشناوي

بدأت تفاصيل الواقعة في يوليو الماضي، بعدما نشرت فتاة تُدعى رنا أحمد صورًا تجمعها بمحمد الشناوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت وجود علاقة عاطفية بينهما تطورت إلى الزواج العرفي، وهو ما أثار حالة واسعة من الجدل بين جماهير الأهلي ومتابعي الكرة المصرية.

وسارع محمد الشناوي إلى نفي وجود أي علاقة عاطفية أو زوجية بالفتاة، مؤكدًا أن الصور المتداولة مفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واعتبر ما حدث محاولة لابتزازه والتشهير به، قبل أن يتخذ الإجراءات القانونية ضدها.

التحقيقات تكشف تطورات جديدة في الواقعة

وعقب انتشار الصور، خضعت الفتاة للتحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، قبل إخلاء سبيلها على ذمة القضية، ثم إحالتها إلى المحكمة للنظر في الاتهامات الموجهة إليها.

وفي المقابل، تمسك محمد الشناوي بموقفه القانوني، واتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسه أمام القضاء، على خلفية ما اعتبره إساءة وتشهيرًا بشخصه.

رنا أحمد تدعي الزواج العرفي من حارس الأهلي

وفي تطور لاحق، عادت رنا أحمد للحديث عن علاقتها المزعومة بمحمد الشناوي، وأعلنت إقامة دعوى أمام محكمة الأسرة بشبراخيت في محافظة البحيرة، تطالب خلالها بإثبات زواجها العرفي من حارس مرمى الأهلي.

وقالت الفتاة إن الزواج تم بحضور أربعة شهود، من بينهم محاميان، وإن العلاقة استمرت لمدة عام، مشيرة إلى أن عدم إعلان الزواج رسميًا كان بسبب خلافات قالت إنها كانت قائمة بين الشناوي وطليقته خلال تلك الفترة.

وأضافت أنها طلبت منه أكثر من مرة إعلان الزواج أمام أسرتها، لكنها فوجئت بتجنبه التواصل معها، وهو ما دفعها، بحسب روايتها، إلى اللجوء للقضاء لإثبات العلاقة.

وأكدت رنا أحمد أنها لا تمتلك نسخة من عقد الزواج المزعوم، مدعية أن النسخة الوحيدة بحوزة محمد الشناوي، كما تحدثت عن خلافات تتعلق بهاتف قالت إنه يحتوي على مستندات تدعم روايتها.

دعوى إثبات الزواج تفتح فصلًا جديدًا في الأزمة

وطالبت الفتاة باستدعاء محمد الشناوي وسماع أقوال الشهود، إلى جانب اتخاذ الإجراءات التي تراها المحكمة مناسبة للتحقق من صحة ادعاءاتها.

وتحدثت عن تحرير محضر بقسم شرطة التجمع الخامس بشأن تهديدات قالت إنها تعرضت لها، مؤكدة تمسكها بروايتها بشأن الزواج.

وفي المقابل، يظل موقف محمد الشناوي قائمًا على نفي وجود علاقة زوجية أو عاطفية بالفتاة، مع اتخاذه المسار القانوني لمواجهة الاتهامات التي وجهتها إليه.

الحكم القضائي في قضية التشهير

ومع استمرار الجدل حول القضية، صدر حكم بحبس الفتاة لمدة 6 أشهر وتغريمها 50 ألف جنيه، في القضية المرتبطة باتهامها بإزعاج محمد الشناوي والتشهير به، لتدخل الأزمة مرحلة جديدة على المستوى القانوني.

وتظل دعوى إثبات الزواج العرفي مسارًا قضائيًا منفصلًا عن قضية التشهير، إذ يتعين انتظار ما تسفر عنه إجراءاتها وما يصدر بشأنها من قرارات وأحكام قضائية.