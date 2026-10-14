خلال لقاء الإعلاميين.. رئيس جنوب الوادي الأهلية يستعرض خطة تطوير الشاملة للجامعة

عقد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية بقنا، لقاءً مع الصحفيين والإعلاميين بمحافظة قنا، عقب صدور قرار تعيينه رئيسًا للجامعة، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، واستعراض ملامح خطط التطوير خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وتوسيع دور الجامعة في خدمة المجتمع.

جاء اللقاء بحضور الدكتور محمود إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة، والدكتور علي الدين القصبي، المنسق العام للأنشطة الطلابية، والزميل أحمد الأفيوني، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة قنا، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات المهمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية والخدمات التعليمية والأنشطة الطلابية، حيث استعرض رئيس الجامعة خطط الاستعداد لإنشاء مجمع للمدرجات داخل الحرم الجامعي، بما يتيح للطلاب تلقي المحاضرات بالجامعة الأهلية، ويحد من حاجتهم إلى الانتقال للجامعة الحكومية لحضور بعض المحاضرات، في خطوة تستهدف توفير بيئة تعليمية متكاملة وتيسير العملية الدراسية.

كما تضمنت خطط التطوير العمل على إنشاء صالة رياضية مغطاة، بما يوفر مساحة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، ويسهم في دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف المواهب وتنمية قدرات الطلاب في المجالات الرياضية.

عيادات طبية

وفي إطار تعزيز الدور المجتمعي للجامعة، استعرض رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، التوجه نحو إنشاء عيادات طبية تقدم خدماتها لأبناء محافظة قنا، وتوفر تخصصات طبية متنوعة، بما يدعم جهود تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، ويعزز إسهام الجامعة في خدمة المجتمع المحيط بها.

وشملت خطط المرحلة المقبلة أيضًا التوجه لإنشاء مركز للإبداع والابتكار، يستهدف تأهيل الطلاب والخريجين لمتطلبات سوق العمل، وتنمية مهاراتهم العملية والإبداعية، ومساعدتهم على مواكبة التطورات الحديثة واحتياجات سوق العمل، بما يعزز فرصهم في المنافسة والحصول على فرص عمل مناسبة.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز التواصل المستمر بين الجامعة والمؤسسات الصحفية والإعلامية، باعتبار الإعلام شريكًا أساسيًا في نقل جهود التطوير والتعريف بالخدمات والأنشطة التي تقدمها الجامعة، وتسليط الضوء على دورها التعليمي والمجتمعي بمحافظة قنا ومحافظات الصعيد.

وأوضح منصور، بأن جامعة جنوب الوادي الأهلية ستكون مفتوحة أمام الجميع، بما يعكس توجهًا نحو تعزيز الانفتاح والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وإتاحة الفرصة للتعرف على إمكانات الجامعة وخططها المستقبلية.

وعقب اللقاء، اصطحب رئيس جامعة جنوب الوادى الأهلية، الصحفيين والإعلاميين في جولة داخل الحرم الجامعي باستخدام سيارات الجولف، للتعرف على المنشآت والإمكانات المتاحة، والوقوف على خطط التطوير المستهدفة خلال الفترة المقبلة، في إطار حرص إدارة الجامعة على إطلاع الإعلاميين على واقع الجامعة وتوجهاتها المستقبلية.





