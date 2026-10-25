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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مضاعفات تستدعي الطبيب.. ماذا يحدث لطفلك بعد التطعيم ضد الحصبة؟

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
ريهام قدري

تثير الآثار الجانبية المحتملة لتطعيم الحصبة والحصبة الألماني قلق كثير من الأمهات، خاصة مع احتمالية ظهور ارتفاع في درجة الحرارة أو طفح جلدي بعد التطعيم. 

ورغم أن معظم ردود الفعل تكون بسيطة ومؤقتة، فإن معرفة الأعراض المتوقعة والعلامات التحذيرية تساعد الأم على التعامل الصحيح مع طفلها.

ووفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن الآثار الجانبية الشائعة للقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألماني (MMR) تشمل ألم موضع الحقن والحمى والطفح الجلدي البسيط، بينما تظل المضاعفات الخطيرة نادرة.

1. ارتفاع درجة حرارة الطفل

قد ترتفع درجة حرارة الطفل بعد التطعيم، وقد تظهر الحمى بعد عدة أيام وليس بالضرورة في يوم تلقي اللقاح، خاصة خلال الأسبوع الأول أو الثاني.

وفي هذه الحالة، يُنصح بقياس درجة الحرارة بميزان حرارة، وتقديم السوائل المناسبة لعمر الطفل، وتجنب المبالغة في تغطيته.

 أما إذا كانت الحرارة مرتفعة بشدة أو استمرت، فيجب التواصل مع الطبيب.

2. ظهور طفح جلدي خفيف

قد يظهر طفح جلدي يشبه طفح الحصبة بعد نحو أسبوع إلى أسبوعين من التطعيم، ويكون غالبًا بسيطًا ومؤقتًا.

لكن إذا صاحب الطفح تورم شديد أو صعوبة في التنفس، فهذه حالة طارئة تستدعي طلب الإسعاف فورًا.

3. احمرار أو ألم مكان الحقن

قد يشعر الطفل بألم أو تظهر لديه حمرة أو تورم بسيط في موضع الحقن، وعادة ما تختفي هذه الأعراض خلال أيام قليلة دون الحاجة إلى علاج خاص.

4. تورم الغدد الليمفاوية

قد يحدث تورم في الغدد الموجودة حول الخدين أو الرقبة أو الفك بعد التطعيم، وقد يظهر بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، ويكون عادة مؤقتًا.

5. التشنجات المصاحبة لارتفاع الحرارة

من المضاعفات النادرة حدوث تشنجات حرارية لدى بعض الأطفال نتيجة ارتفاع درجة الحرارة بعد التطعيم. وتشير بيانات CDC إلى وجود زيادة طفيفة في خطر هذه التشنجات لدى الأطفال دون السابعة، غالبًا خلال 8 إلى 14 يومًا من تلقي اللقاح، بمعدل حالة واحدة تقريبًا لكل 3 آلاف إلى 4 آلاف طفل تلقوا اللقاح.

إذا تعرض الطفل للتشنج، يجب وضعه على جانبه في مكان آمن، وعدم وضع أي شيء داخل فمه، وطلب المساعدة الطبية العاجلة، خاصة إذا كان التشنج مستمرًا أو كانت هذه أول مرة يحدث فيها.

6. الحساسية الشديدة.. متى تكون الحالة طارئة؟

تُعد الحساسية الشديدة من المضاعفات النادرة للغاية، لكنها تحتاج إلى تدخل فوري. وتشمل علاماتها:

- صعوبة التنفس أو صدور صوت غير طبيعي أثناء التنفس.
- تورم الوجه أو الشفتين أو اللسان أو الحلق.
- ظهور طفح تحسسي واسع مصحوب بدوار شديد أو ضعف مفاجئ.
- فقدان الوعي.

عند ظهور هذه الأعراض، يجب طلب الإسعاف فورًا وعدم الانتظار حتى تتحسن الحالة من تلقاء نفسها.

7. كدمات أو نزيف غير معتاد

في حالات نادرة جدًا، قد يرتبط التطعيم بانخفاض مؤقت في عدد الصفائح الدموية، ما قد يؤدي إلى ظهور كدمات غير مبررة أو بقع تشبه النزيف تحت الجلد. ظهور هذه العلامات يستدعي تقييمًا طبيًا سريعًا.

كيف تتعامل الأم مع طفلها بعد التطعيم؟

- مراقبة درجة حرارة الطفل وحالته العامة.
- تقديم السوائل والرضاعة كالمعتاد، وفقًا لعمر الطفل.
- عدم إعطاء أدوية خافضة للحرارة أو أي دواء آخر إلا بالجرعة المناسبة لعمر الطفل ووزنه ووفق إرشادات الطبيب.
- طلب المشورة الطبية عند استمرار الأعراض أو تفاقمها أو ظهور علامات غير معتادة.

مهم: ظهور بعض الأعراض بعد التطعيم لا يعني بالضرورة حدوث مضاعفات خطيرة، كما أن توقيت ظهورها قد يختلف من طفل لآخر. ولا ينبغي إلغاء التطعيمات التالية دون استشارة الطبيب.

المصدر: المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)،

تطعيم الحصبة تطعيم الحصبة الالماني الحصبة

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