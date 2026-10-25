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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بطريقة غير تقليدية.. البيض بالبسطرمة والبولبيف بطعم مميز

البولبيف
البولبيف
ريهام قدري

يعد البيض بالبولبيف من الأكلات السريعة التي يفضلها الكثيرون، خاصة على وجبة الإفطار أو العشاء، لكن بدلًا من تحضيره بالطريقة التقليدية، يمكنكِ تقديمه بشكل مختلف يجمع بين الطعم الغني للبولبيف، والجبنة الذائبة، والخضراوات الطازجة، ليصبح طبقًا شهيًا يناسب سهرة الخميس أو وجبة سريعة في نهاية اليوم.

مكونات البيض بالبولبيف بطريقة جديدة

  • 4 بيضات.
  • 150 جرامًا من البولبيف.
  • ثمرة فلفل ألوان مقطعة مكعبات صغيرة.
  • ثمرة طماطم صغيرة منزوعة البذور ومقطعة.
  • نصف بصلة صغيرة مفرومة.
  • نصف كوب جبنة موزاريلا أو شيدر مبشورة.
  • ملعقة صغيرة زبدة أو زيت.
  • رشة فلفل أسود.
  • رشة بابريكا.
  • ملح حسب الحاجة، مع مراعاة ملوحة البولبيف والجبنة.
  • بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تحضير البيض بالبولبيف والجبنة

  1. تشويح الخضراوات: ضعي الزبدة في طاسة غير لاصقة، ثم أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، وبعدها أضيفي الفلفل الألوان وقلبيه لمدة دقيقتين.
  2. إضافة البولبيف: قطعي البولبيف إلى قطع صغيرة، وأضيفيه إلى الطاسة مع التقليب حتى يسخن ويتجانس مع الخضراوات.
  3. إضافة الطماطم والتوابل: ضعي الطماطم المقطعة ورشة البابريكا والفلفل الأسود، وقلبي المكونات لدقيقة إضافية.
  4. إضافة البيض: اخفقي البيض في وعاء منفصل، ثم اسكبيه فوق خليط البولبيف والخضراوات، وقلبي برفق حتى يبدأ البيض في التماسك.
  5. اللمسة المختلفة: وزعي الجبنة المبشورة على الوجه، ثم غطي الطاسة على نار هادئة حتى ينضج البيض تمامًا وتذوب الجبنة.
  6. التقديم: زيني الطبق بالبقدونس المفروم، وقدميه ساخنًا مع الخبز المحمص والمخللات حسب الرغبة.

سر نجاح الوصفة

للحصول على طعم مختلف، يمكنكِ إضافة شرائح الزيتون الأسود أو الفلفل الحار حسب الرغبة، كما يمكن تقديم الخليط داخل خبز التوست المحمص مع الجبنة، ليصبح ساندوتشًا ساخنًا ومقرمشًا

لا تكثري من الملح قبل تذوق الخليط، لأن البولبيف والجبنة قد يحتويان على كمية ملح كافية، واحرصي على طهي البيض جيدًا قبل التقديم.

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