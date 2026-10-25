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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بفستان ملفت.. نانسي عجرم تتألق في دبي

نانسي عجرم
نانسي عجرم
هاجر هانئ

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا في دبي.

إطلالة نانسي عجرم

تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل من الخلف و قصير من الأمام كما تميز التصميم باللون اللبني المصنوع من القماش اللامع بالكامل وذا أكمام مكشوفة أيضا.

أنتعلت نانسي عجرم حذاء ذا كعب عالي ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات مما منحها إطلالة بسيطة للغاية وغير مبالغ فيها نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

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