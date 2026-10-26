وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع الإقليمية علي ضوء بوادر التصعيد العسكري الخطير

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، خلال اتصال هاتفى جرى اليوم الاثنين مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الإمارات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

جاء الاتصال الهاتفي في إطار التواصل المستمر بين البلدين الشقيقين للتنسيق بشأن الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول مختلف أوجه العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط على ضوء بوادر التصعيد العسكري الخطير، وأهمية بذل كافة الجهود لتلافيه والعمل على خفض التصعيد من خلال تغليب الحلول الدبلوماسية.

كما ناقش الوزيران الترشيح الإماراتي للسيدة لانا نسيبة لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث أشاد الوزير عبد العاطي بالمرشحة الإماراتية لما تمتلكه من قدرات وخبرات متراكمة في العمل الدولي متعدد الأطراف، معرباً عن الاعتزاز بهذا الترشيح في ظل العلاقات الوثيقة بين مصر والإمارات، وباعتبار المرشحة الإماراتية أول سيدة عربية يتم ترشيحها لهذا المنصب الرفيع.

وثمن الوزير عبد العاطي جدارتها وكفاءتها التي تؤهلها لتولي هذا المنصب الأممي الأسمى.