علي الدين هلال: مصر ليست عاقرا وقادرة على إنجاب العديد من العظماء والكفاءات

قال الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية، إن تصريح الرئيس السيسي بعدم المساس بالدستور يُحمد له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج (يحدث في مصر) اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد رئيس جمهورية مصري تحدث عن عدم المساس بالدستور علانية من قبل باستثناء الرئيس السيسي.

وأشار إلى أنه لا يوجد رئيس جمهورية التزم بالتمسك بالدستور وفترة ولايته باستثناء الرئيس الأسبق عدلي منصور، مؤكدا أن الرئيس السيسي صادق ولا يناور في تصريحاته بشأن تمسكه والتزامه بالدستور.

وأكد أن الخلافة السياسية في مصر معضلة منذ عام 1952، وأن أعظم خدمة قدمها الرئيس السيسي أنه وضع حلا لتلك المعضلة، موضحًا أن الآلية المعتمدة لرئيس الجمهورية خلال الـ60 عاما الماضية تعيين نائب له ثم يتولى فيما بعد الرئاسة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لم يطرح تصورا محددا بشأن تسليم السلطة بعد انتهاء ولايته.

وأضاف أن مصر ليست عاقرا وقادرة على إنجاب العديد من العظماء والكفاءات، وأن رئيس الجمهورية هو (موتور وأعصاب الحياة السياسية في مصر)، وأننا نمر بمرحلة انتقالية لم تستقر فيها قواعد تسليم وتسلم السلطة بعد، وأن النظام المصري لم يصل بعد إلى درجة الاستقرار.