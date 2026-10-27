وزير العمل يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتأهيل الشباب وتوفير فرص عمل بالقطاع الفندقي

شهد وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومجموعة فنادق ، بهدف تأهيل الشباب المصري للعمل بالقطاع الفندقي، وربط برامج التدريب المهني باحتياجات سوق العمل، في إطار التوجيهات الرئاسية بالاستثمار في العنصر البشري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقّع البروتوكول، ممثلًا عن وزارة العمل، محمد ناصر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، بحضور عدد من قيادات الوزارة ومسؤولي المجموعة الفندقية.

وأكد وزير العمل، خلال مراسم التوقيع، حرص الوزارة على بناء شراكات مع القطاع الخاص للنهوض بمستوى العمالة المصرية ورفع كفاءتها الفنية والسلوكية، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة والضيافة يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد القومي، وهو ما يتطلب إعداد كوادر وطنية مؤهلة وفقًا للمعايير الدولية.

وأضاف أن الوزارة تضع تمكين الشباب وتوفير فرص العمل اللائق في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى تطوير منظومة التدريب المهني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويتضمن البروتوكول، الذي يمتد لمدة عامين، تنظيم برامج تدريبية متخصصة داخل الفندق في عدد من المجالات السياحية والفندقية، تشمل المطبخ والاستقبال والإشراف الداخلي والحجوزات والصيانة الفندقية.

وبموجب البروتوكول، تتولى وزارة العمل الإعلان عن البرامج التدريبية وترشيح المتقدمين والمشاركة في اعتماد المناهج والشهادات، فيما تتولى المجموعة الفندقية تنفيذ التدريب العملي وتوفير بيئة آمنة تلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية.

وينص البروتوكول على صرف بدل يومي للمتدربين بقيمة 250 جنيهًا عن كل يوم حضور فعلي، إلى جانب توفير الوجبات والزي المهني ومهمات الوقاية الشخصية طوال فترة التدريب، مع منح خريجي البرامج أولوية في شغل الوظائف الشاغرة لدى الفندق.

كما يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لمتابعة التنفيذ ميدانيًا، وضمان تحقيق أهداف التعاون في تأهيل الشباب ورفع كفاءتهم وتوسيع فرص تشغيلهم بالقطاع الفندقي.