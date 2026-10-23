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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بالمصانع الصينية في مصر.. شراكة جديدة مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

شراكة جديدة مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
شراكة جديدة مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
إسلام خالد

بحثت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية سبل التعاون مع مؤسسات تعليمية ومهنية صينية، بهدف تطوير برامج التدريب المهني والتكنولوجي، وفتح فرص عمل أمام الطلاب والخريجين في المصانع والشركات الصينية العاملة في مصر.

واستقبل الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس الجامعة، والدكتورة بثينة محمود، مدير نادي ريادة الأعمال، وفدًا صينيًا يضم ممثلين عن كلية شاندونغ سيفانغ الفنية ومدرسة DEZHOU SIFANG الثانوية المهنية، لبحث آليات التعاون المشترك بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور طارق عبد الملاك أن التعاون المرتقب يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة المصرية الصينية في مجالات التعليم التكنولوجي والتدريب الصناعي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إعداد خريجين يمتلكون المهارات العملية والتكنولوجية التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الشراكة تستهدف نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتوفير بيئة تدريبية تحاكي النظم الصناعية المتقدمة، بما يدعم تأهيل الطلاب والخريجين للحصول على فرص وظيفية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

من جانبها، أوضحت الدكتورة بثينة محمود أن التعاون المرتقب يستهدف أيضًا دعم الابتكار وريادة الأعمال، من خلال ربط المشروعات التكنولوجية للطلاب باحتياجات الصناعة الحديثة.

وأشارت إلى أن مجالات التعاون المقترحة تشمل تنظيم ورش عمل مشتركة وبرامج متخصصة لحاضنات الأعمال، بهدف مساعدة الطلاب على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناشئة قابلة للتطبيق، بما يعزز فرصهم في سوق العمل.

وعلى هامش الزيارة، أجرى الوفد الصيني جولة تفقدية داخل الجامعة ومعاملها وورشها، للاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية المتاحة، ومدى جاهزيتها لاستضافة برامج تدريب مشتركة تتوافق مع متطلبات الصناعة.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم بالإمكانات الفنية والتجهيزات التعليمية بالجامعة، مؤكدين أهمية الاستفادة منها في دعم التعاون المستقبلي بين الجانبين.

مذكرة تفاهم مرتقبة

واتفق الجانبان على العمل على إعداد مذكرة تفاهم مشتركة خلال الفترة المقبلة، لتحديد آليات تنفيذ برامج التدريب المشترك وأطر التعاون في توظيف الخريجين لدى الشركات الاستثمارية الصينية العاملة في مصر.

وضم الوفد الصيني شو تشن، المعروفة باسم جيانا شو، رئيسة مجلس إدارة شركة «إي سي» (EC Company)، وشو شياونينغ، المعروفة باسم لورا شو، مديرة تطوير الأعمال بالشركة، وخلود صبحي، المديرة الأولى بها.

كما ضم الوفد تشانغ بين، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة «شاندونغ ديرين سيفانغ للمواهب»، ورئيس كلية شاندونغ سيفانغ التقنية، ووانغ لي، نائبة المدير العام للمجموعة ونائبة رئيس الكلية، وليو زيفان، مدير الأعمال الدولية والمدير العام للقسم الدولي بالمجموعة، ووانغ شيا، المديرة الأولى بالقسم الدولي.

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية فرص عمل بالمصانع الصينية فرص عمل بالمصانع الصينية في مصر

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