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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فليك: متمسك بأسلوبي مع برشلونة حتى النهاية.. وهذه أسباب تراجع النتائج

هانز فيليك
هانز فيليك
باسنتي ناجي

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تمسكه بفلسفته الفنية وطريقة لعب الفريق، رغم الخسارتين الأخيرتين أمام باريس سان جيرمان وريال مدريد، مشددًا على ثقته الكاملة في لاعبيه ومشروع النادي. 

وقال فليك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس: «أنا مقتنع بنسبة 100% بفريقي وبفكرتي في كرة القدم، وأرى أنها الأفضل لهذا الفريق، وسنستمر بهذا الأسلوب حتى النهاية».

وأضاف أنه لا يزال سعيدًا بوجوده في برشلونة، ولم يفقد أي جزء من حماسه أو عقليته في العمل، مؤكدًا أن خسارة مباراتين بعد تحقيق 11 انتصارًا متتاليًا أمر وارد في كرة القدم، وأن الهدف الآن هو العودة لطريق الانتصارات.

هانز فليك

وتحدث مدرب برشلونة عن الأخطاء التي ظهرت في المباراتين الأخيرتين، موضحًا أن الفريق يحتاج إلى تقليل فقدان الكرة واللعب بتركيز وهدوء أكبر، قائلًا إن فقدان الكرة بسهولة أمام ريال مدريد لم يكن بالمستوى المعتاد للفريق، وربما كان الإرهاق أحد الأسباب. 

وشدد على أن التحكم في المباراة والاستحواذ وتقليل الأخطاء هي مفاتيح استعادة التوازن، كما أشار إلى أن الدفاع مسؤولية جميع اللاعبين وليس المدافعين فقط. وبشأن الغيابات الدفاعية، أوضح أن الفريق لا يمتلك حاليًا سوى جيرارد مارتن وباو كوبارسي في قلب الدفاع، مؤكدًا أن فرينكي دي يونج يستطيع اللعب في أكثر من مركز، بما في ذلك قلب الدفاع.

كما أشاد فليك برد فعل لامين يامال بعد حفل جوائز الكرة الذهبية، مؤكدًا أنه يتدرب بتركيز كبير ويتعامل مع الموقف بعقلية الأبطال، كما أعرب عن فخره بباو كوبارسي، الذي رأى أنه استحق جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب. 

وتطرق إلى وضع رافينيا مع منتخب البرازيل، موضحًا أنه لاعب مهم للغاية للفريق، وأنه يأمل في إدارة دقائق مشاركته بشكل مناسب، خاصة بعد عودته مصابًا من التوقف الدولي السابق. واختتم بالإشارة إلى إمكانية الاستعانة ببعض لاعبي الأكاديمية، مشيدًا بعمل إيبريما تونكارا في التدريبات، كما أكد أن النادي يناقش مع ديكو وبويان والجهاز الفني احتياجات الفريق وإمكانية تدعيمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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