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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لأول مرة.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات بشرم الشيخ برصيد 19 ميدالية

بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة
أ ش أ

توجت مصر بلقب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للجامعات «شرم الشيخ 2026»، للمرة الأولى في تاريخها، بعدما تصدرت الترتيب العام للبطولة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري، برصيد 19 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ذهبيات و9 فضيات و3 برونزيات.

وجاءت الصين في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، فيما حلت إيطاليا ثالثة برصيد 9 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين.

وهنأ الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، أبطال الجامعات المصرية بهذا الإنجاز، مشيدًا بالأداء المتميز للاعبين واللاعبات والنتائج التي أسهمت في تصدر مصر الترتيب العام، مؤكدًا أن هذا التفوق يعكس ما يمتلكه الشباب المصري من قدرات واعدة، وحرص الجامعات على دعم الأنشطة الرياضية ورعاية المواهب.

وأشار إلى استمرار دعم الوزارة للرياضة الجامعية باعتبارها ركيزة مهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية قدراتهم، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بالإنجاز الذي حققته الجامعات المصرية، مؤكدًا أن تصدر مصر الترتيب العام يعكس تميز الرياضيين المصريين وقدرتهم على المنافسة في المحافل الدولية.

وأكد أهمية التكامل بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة في دعم الرياضة الجامعية واكتشاف المواهب الواعدة وإعداد أبطال قادرين على تحقيق المزيد من الإنجازات.

من جانبها، أعربت جين ليو، نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، عن تقديرها لنجاح مصر في تنظيم واستضافة البطولة، مشيدة بالمستوى التنظيمي والتجهيزات التي وفرتها اللجنة المنظمة، وما شهدته المنافسات من مشاركة دولية واسعة.

وأوضحت أن استضافة مصر لهذا الحدث تعكس قدرتها على تنظيم البطولات الرياضية الجامعية الكبرى، وتسهم في تعزيز التعاون والتواصل بين شباب الجامعات من مختلف دول العالم من خلال الرياضة.

بدوره، أكد رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ سامح نبيل الشاذلي، أن تتويج مصر باللقب يعكس تميز أبطال الجامعات المصرية، مشيدًا بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي للجامعات، بما أسهم في نجاحها وتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة الجامعية الدولية.

ومن جهته، أوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والقائم بعمل نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات الدكتور أحمد كامل مهدي أن فوز مصر باللقب يعكس المستوى الذي وصلت إليه الرياضة الجامعية المصرية، مشيرًا إلى أن تنظيم البطولة في شرم الشيخ بمشاركة 20 دولة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر دوليًا.

ووجه الشكر إلى وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة على دعمهما للبطولة، بما أسهم في خروجها بصورة مشرفة.

وعلى مستوى الترتيب العام، جاءت بولندا في المركز الرابع برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات وفضيتين وبرونزية، تلتها مجموعة اللاعبين المشاركين دون علم برصيد 6 ميداليات، بواقع ذهبيتين و4 برونزيات، ثم المجر في المركز السادس برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات و3 برونزيات.

وحلت تايبيه الصينية في المركز السابع برصيد 7 ميداليات، بواقع ذهبية وفضيتين و4 برونزيات، تلتها فرنسا برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزيتين، ثم كولومبيا بفضية وبرونزية، وألمانيا ببرونزيتين، وتونس ببرونزية واحدة، فيما لم تحصد 9 منتخبات أي ميداليات.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، بحضور عدد من قيادات الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية (FISU)، وممثلي اللجان الدولية والفنية ورؤساء الوفود المشاركة.

وتضمن حفل الختام تكريم ممثلي الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية والحكام الدوليين ورؤساء الوفود وأبطال البطولة، تقديرًا لمشاركتهم وجهودهم، إلى جانب تبادل الدروع التذكارية بين رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ ورئيس اللجنة المنظمة.

وتعد استضافة شرم الشيخ للبطولة الأولى من نوعها في تاريخ مصر والقارة الإفريقية، بما يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الدولية، ويعزز دور الجامعات في دعم الأنشطة الرياضية واكتشاف المواهب وصقل قدرات الشباب.

مصر بطولة العالم للسباحة بالزعانف شرم الشيخ 2026

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