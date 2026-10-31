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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قبل انتهاء العقد رسميا.. كيف تحصل على وحدة بديلة للإيجار القديم؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، يبحث عدد كبير من المستأجرين عن شروط الحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تتيحها الدولة، خاصة أن القانون منح المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار حق التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء مدة العقود.

وحدد القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي أعاد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون في 5 أغسطس 2025.

قانون الإيجار القديم يحدد حق الحصول على وحدة بديلة

ونصت المادة 8 من القانون على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

واشترط القانون تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.

7 شروط للحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

وحدد قرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، الصادر لتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون، مجموعة من الشروط الواجب توافرها للحصول على وحدة بديلة، وهي:

1. أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا.
2. أن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليهم عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
3. أن يكون طالب التخصيص مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة.
4. ألا يكون قد ثبت ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
5. ألا يكون مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في ذات الغرض المخصصة له الوحدة المؤجرة، وقت العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025.
6. أن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المؤجرة التي سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وفي المحافظة نفسها.
7. تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن يكون الإقرار موثقًا بالشهر العقاري.

5 أنظمة للحصول على الوحدة البديلة

ولم يقصر القرار الحكومي الحصول على الوحدات البديلة على نظام واحد، وإنما أتاح 5 أنظمة للتخصيص، تشمل:

- الإيجار.
- الإيجار المنتهي بالتملك.
- التمليك عن طريق التمويل العقاري.
- التمليك عن طريق السداد النقدي.
- التمليك على أقساط وفقًا لشروط الإعلانات.

كيف يتم تقديم طلب الحصول على وحدة بديلة؟

وحدد القرار تقديم الطلبات من خلال منصة إلكترونية موحدة مخصصة لهذا الغرض، حيث يتعين على المتقدم إنشاء حساب إلكتروني وإدخال البيانات المطلوبة ورفع المستندات التي تثبت صفته كمستأجر أصلي أو ممن امتد إليهم العقد.

وتشمل المستندات المطلوبة عقد الإيجار أو إيصالات سداد الأجرة أو حكمًا قضائيًا يثبت العلاقة الإيجارية، وفي حالة وفاة المستأجر الأصلي يمكن تقديم الإعلام الشرعي للوراثة أو أي مستند آخر يثبت العلاقة الإيجارية.

كما تشمل المستندات إثبات الحالة الاجتماعية، والموقف التأميني للزوج والزوجة والأبناء فوق سن الإعالة، ومستندات الدخل، وبالنسبة للوحدات غير السكنية يتم تقديم البطاقة الضريبية أو مستخرج السجل التجاري أو ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.

وأتاح القرار كذلك إمكانية تقديم الطلب والمستندات ورقيًا من خلال مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

3 أشهر لتقديم الطلبات والتظلم خلال 15 يومًا

ونص القرار على أن مدة تقديم طلبات التخصيص لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة.

كما حدد مدة شهرين لفحص المستندات بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، مع إخطار المتقدم باستكمال المستندات الناقصة خلال شهر من تاريخ إخطاره.

وفي حالة رفض الطلب، يحق لصاحبه تقديم تظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إخطاره بالرفض، على أن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تقديمه.

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