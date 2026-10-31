اليوم.. اجتماع جمعية عمومية عادية للنادي الإسماعيلي

يعقد النادي الإسماعيلي، اليوم السبت، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمقر النادي في استاد الإسماعيلية «حديقة رضا»، لمناقشة عدد من الملفات الإدارية والمالية.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة أحمد كشري قد حقق الفوز، على بروكسي بقيادة محمد حامد، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ11 من دوري المحترفين.

أحرز هدفي الإسماعيلي اللاعبان حسن صابر، والسيد ربيع، في الدقيقتين 47، 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجه ارتفع رصيد الإسماعيلي إلى 13 نقطة في المركز الثاني عشر