قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمواج ملتم أغسطس تضرب سواحل الإسكندرية.. وتحذيرات من النزول للمياه
محافظ الدقهلية يتابع حصاد أول 28 يومًا من حملة «100 يوم صحة» في نسختها الرابعة
حكيم: أنا فاشل في استخدام السوشيال ميديا.. وأغاني جيلي كانت هتنتشر بقوة لو نزلت دلوقتي
وكيل الأزهر على رأس وفد المشيخة لتقديم العزاء في وفاة والدة أمين مجمع البحوث
وزير الخارجية ونظيره النرويجي يؤكدان على أهمية الحلول السياسية لتسوية أزمات المنطقة
بسبب ارتفاع الأمواج.. مرسى مطروح تغلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة
5000 وحدة في 25 مدينة جديدة.. شروط حجز شقق الإيجار المنتهي بالتملك
طقس الأحد .. تحسن في درجات الحرارة واستمرار اضطراب الملاحة بالمتوسط
إنجاز جديد بمحطة الضبعة.. تركيب مكون "الحماية الجافة للوحدة النووية الثالثة
مخدرات وسلاح بـ 105 ملايين جنيه.. مصرع 5 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
في وردان.. شروط التقديم بمعهد تكنولوجيا النقل العام الدراسي الجديد
الأزهر للفتوى يكشف عن مساعدي وموالي النبي ﷺ.. أسماء شرفت بخدمته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف عن مقبرة «سخنتيو-بتاح» ومنظومة من آبار الدفن في سقارة

منطقة آثار سقارة
منطقة آثار سقارة
أ ش أ

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة البوباسطيون بمنطقة آثار سقارة نتائج أعمال الموسم الأول للحفائر بالقطاع (A غرب البوباسطيون) التي أسفرت عن الكشف عن مقبرة تعود إلى عصر الدولة القديمة لصاحبها «سخنتيو-بتاح»، إلى جانب منظومة مترابطة من آبار الدفن ضمت العديد من الدفنات واللقى الأثرية بما يكشف عن الأهمية الحضارية والجنائزية للموقع واستمرار استخدامه عبر عصور تاريخية متعاقبة.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن هذا الكشف يبرز الأهمية الحضارية والجنائزية لجبانة البوباسطيون وما شهدته من استخدام متواصل عبر عصور تاريخية مختلفة، كما يمثل إضافة علمية مهمة لفهم تاريخ الموقع وتطوره، وتؤكد أهمية مواصلة أعمال الحفائر والدراسة العلمية به.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور هشام الليثي إن أعمال الحفائر تمت وفقاً لبرنامج علمي متكامل شمل أعمال الحفر الدقيق والتسجيل الطبقي والتوثيق المعماري والفوتوغرافي والرقمي، إلى جانب الدراسات الأثرية واللغوية والمقارنات العلمية، بما أسهم في قراءة المكتشفات في سياقها الحضاري وإعادة تتبع التطور التاريخي والمعماري للجبانة.

وكشفت أعمال الحفائر عن بقايا المقصورة الجنائزية لمقبرة «سخنتيو-بتاح» والتي تضم الباب الوهمي في موضعه الأصلي، وعُثر أمام الباب الوهمي على مجموعة متكاملة من أدوات الطقوس الجنائزية المصنوعة من الألباستر، تضم مائدة وقرصًا للقرابين، وحوضًا للتطهير، وإبريقًا وطستًا، وجميعها تحمل نقوشًا هيروغليفية باسم صاحب المقبرة وألقابه.

وأكد رئيس قطاع الآثار المصرية محمد عبد البديع أن العثور على هذه المجموعة المتكاملة في موضعها الأصلي داخل المقصورة الجنائزية يمثل كشفًا مهمًا، لما تتيحه من معلومات حول الطقوس والممارسات الجنائزية خلال عصر الدولة القديمة.

كما مكّنت النقوش الهيروغليفية المحفوظة على الباب الوهمي والعناصر الجنائزية من تحديد اسم صاحب المقبرة وعدد من ألقابه، من بينها الحاجب الملكي، والمشرف على جميع أعمال الملك، والمشرف على الوثائق الملكية، والقائم على أسرار الأوامر الملكية، وكاهن المعبودة ماعت، والمشرف على الكتبة، وهي ألقاب تعكس المكانة الإدارية المرموقة التي كان يشغلها في الجهاز الإداري للدولة القديمة.

وقال رئيس الإدارة المركزيةً للقاهرة والجيزة قطب فوزي، أن البعثة كشفت ايضاً عن منظومة مترابطة من آبار الدفن، ضمت العديد من الدفنات الآدمية، وكميات كبيرة من الكرتوناج الجنائزي الملون، وأكثر من مائة تمثال أوشابتي من الفيانس، بالإضافة إلى ثلاثة توابيت حجرية عُثر عليها وهي مغلقة في حالتها الأصلية، وتمثال خشبي على هيئة صقر، إلى جانب مجموعة متنوعة من الأواني الفخارية واللقى الأثرية.

وأكد مدير عام منطقة آثار سقارة ورئيس البعثة الدكتور عمرو الطيبي أن هذه المكتشفات توفر مادة علمية ثرية لدراسة الطقوس الجنائزية وأساليب الدفن خلال العصر المتأخر، فضلًا عن إمكانية تتبع مراحل إعادة استخدام الجبانة خلال الفترات التاريخية المختلفة.

وأضاف أن الدراسات الأولية أظهرت تعرض عدد من آبار الدفن لعمليات نهب منذ العصور القديمة، وهو ما تؤكده الفتحات التي أحدثها لصوص المقابر بين الحجرات الجنائزية. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المكتشفات المتبقية تحتفظ بقيمة أثرية وعلمية كبيرة، من شأنها الإسهام في فهم التخطيط الداخلي للموقع وتطور عمارته ومراحله التاريخية المتعاقبة.

وتواصل البعثة أعمال التوثيق والتحليل والدراسة والمقارنة العلمية للمكتشفات مع نظائرها من المواقع الأثرية المختلفة، تمهيدًا لاستكمال الدراسات ونشر نتائجها في دوريات علمية محكمة ومتخصصة، بما يتيحها للمجتمع العلمي وفق المعايير الأكاديمية المتبعة، وذلك طبقا لخطة علمية متكاملة، في ظل مؤشرات واعدة بالكشف عن المزيد من المنشآت واللقى الأثرية، بما يسهم في استكمال توثيق تاريخ جبانة البوباسطيون وتعزيز مكانتها باعتبارها أحد أهم المواقع الأثرية متعددة العصور في مصر.

البعثة الأثرية المصرية منطقة آثار سقارة أعمال الحفر الدقيق التطور التاريخي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

علاقة عاطفية مع مصرى.. الداخلية تكشف لغز العثور على جثث سيدتين في الهرم

المتهم

قتـ.ل مسنة ونجلتها.. السائق المتهم : رفضت تدينى فلوس وشكيت فى سلوكها

الفنانة رحمه عصام مطربة. الفن الشعبي

تعرض المطربة رحمة عصام لهجوم من 4 ملثمين على طريق السنطة - زفتي

سعر الجنيه الذهب

نزل 1162 جنيها.. سعر الجنيه الذهب الآن

الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 29 أغسطس 2026 في مصر.. استقرار عيار 21 والجنيه الذهب

صورة ارشيفية

الكاميرات فضحته.. .. أغرب نهاية لـ حرامي في الأقصر قبل القبض عليه

صلاح

محمد علي خير لـ محمد صلاح: قرارك بشأن طرابزون غير موفق.. الحق نفسك

أسعار البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار البيض

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أبو سمبل تواصل جهود النظافة ورفع كفاءة الشوارع استعدادًا للعام الدراسى الجديد

محافظ الغربية

محافظ الغربية يواصل افتتاح «أهلاً مدارس».. معرض «سبرباي» بطنطا يوفر احتياجات الطلاب

ديوان عام محافظة بني سويف

بني سويف.. تحرير 380 محضرًا لمخالفات تموينية وبيئية وصحية خلال حملات رقابية

بالصور

بفستان ميتالك.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

ابتعدوا عن التوتر.. طرق بسيطة للتخلص من الدهون الحشوية في الجسم

طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن
طرق تساعد في التخلص من الدهون الحشوية في البطن

فيضانات نيبال.. كيف تنقل المياه الملوثة الأمراض المعدية وطرق الوقاية؟

فيضانات نيبال
فيضانات نيبال
فيضانات نيبال

دراسة تحذر.. عادة يقوم بها الآباء أمام الأطفال تؤثر على تطور اللغة والكلام

تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام
تصفح الهاتف أمام الأطفال يؤثر على تطور اللغة والكلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة محمد عيد

د.هبة محمد عيد تكتب: قاع الهامور.. الهروب الساخر من قسوة الواقع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

المزيد