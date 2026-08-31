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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المؤبد للمتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم، بمعاقبة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات بالسجن المؤبد.


 

تفاصيل القضية 

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية ، بإحالة عاطل بتهمة قتل التيك توكر “أمير أسمع” في مصر الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء شخص أخ على صديقه، مما أسفر عن مصرعه بمصر الجديدة في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ورد بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مصاب بطعنتين نتيجة الاعتداء عليه من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وجرى ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم العباسية سلاح أبيض البلوجر أمير أسمع

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