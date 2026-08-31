قرار عاجل.. حجز نصابة الجمعيات بالمحلة 24 ساعة عقب ضبطها

أصدر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار محمد الفقي، اليوم، توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة اتهام سيدة عرفت بـ"نصابة الجمعيات"، وذلك بعد شكاوي مواطنين باستيلائها على ملايين دون سدادها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

كما وجهت النيابة العامة بحجز المتهمة "خ.ا" 27 سنة لمدة 24 ساعة علي ذمة التحقيقات واخذ أقوال المبلغين والمتهمة في الواقعة .

قرار عاجل من النيابة العامة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة استيلاء المدعوة "خ.ا" 27 سنة علي أموال جمعيات خاصة بعشرات المواطنين.

تحرك أمني عاجل

ونظرا لخطورة الواقعة تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده الرائد محمد عيد رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ومعاونيه وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهمة.

اعداد الأكمنة

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المحلة من ضبط المتهمة وعرضها على جهات التحقيق.

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة.. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.