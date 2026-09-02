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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«مستقبل مصر» يصل إلى قلب قرى الغربية.. افتتاح أول منفذ للجهاز بقرية الدلجمون وكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، منفذين جديدين لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بمدينة كفر الزيات وقرية الدلجمون، وسط استقبال شعبي حاشد وغير مسبوق من أهالي كفر الزيات والدلجمون، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتوسع في المنافذ التي تتيح احتياجات الأسر بالقرب من محل إقامتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن افتتاح المنفذين يمثل خطوة جديدة في جهود المحافظة للتوسع في منافذ بيع السلع بالتعاون مع جهاز «مستقبل مصر»، مشيرًا إلى أن منفذ الدلجمون يمثل أول منفذ للجهاز داخل قرية بمحافظة الغربية، بما يعكس توجه الدولة للوصول بالخدمات والسلع إلى المواطنين في القرى والمدن على حد سواء، مؤكدًا استمرار المحافظة في دعم هذا التوسع للوصول بخير مصر إلى أهالينا في كل قرية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وتفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي منافذ البيع، واطمأن على توافر مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، من بينها الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق والسمن، إلى جانب اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان والمعلبات والمنظفات وغيرها من الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أهمية انتظام طرح السلع واستمرار توافرها أمام المواطنين.

دعم السلع الغذائية 

ومن وسط أهالي كفر الزيات والدلجمون، ثمّن المحافظ التعاون مع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، مؤكدًا أن هذا التعاون يترجم حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالقرب منهم، مشيدًا بجهود الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة»، في دعم هذا التوجه.

رفع كفاءة الخدمات المواطنين 

وأكد محافظ الغربية استمرار المحافظة في التوسع في منافذ «مستقبل مصر»، إلى جانب مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين والوصول بها إلى مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بما يحقق استفادة أكبر لأهالي الغربية.

اخبار محافظة الغربية مول مستقبل مصر تحرك تنفيذي رفع كفاءة السلع الغذائية

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