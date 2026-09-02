الأهلي وسموحة.. تفوق أحمر في 30 مواجهة قبل صدام الجولة الثالثة .. اعرف التفاصيل بالأرقام

يترقب عشاق الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي وسموحة المقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة يدخلها الفريق الأحمر بحثا عن مواصلة انطلاقته القوية وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بينما يتطلع الفريق السكندري إلى إيقاف نزيف النقاط وتسجيل انتصاره الأول في المسابقة.

وقبل صافرة البداية تفرض الأرقام والتاريخ نفسيهما على مواجهة الفريقين بعدما شهدت السنوات الماضية أفضلية واضحة للأهلي في مختلف لقاءاته أمام سموحة سواء على مستوى عدد الانتصارات أو النتائج الكبيرة التي سجلها الفريق الأحمر خلال مشواره أمام منافسه السكندري.

30 مواجهة.. الأهلي يتفوق

التقى الأهلي وسموحة في 30 مباراة سابقة بمختلف المسابقات وكان التفوق الأكبر من نصيب المارد الأحمر الذي نجح في تحقيق الفوز خلال 17 مواجهة مقابل 4 انتصارات فقط للفريق السكندري بينما فرض التعادل نفسه في 9 مباريات.

وتكشف هذه الأرقام عن فارق واضح في نتائج الفريقين تاريخيا إذ نجح الأهلي في تحويل مواجهاته أمام سموحة إلى واحدة من المباريات التي يملك فيها أفضلية معنوية قبل انطلاقها في الوقت الذي يبحث فيه الفريق السكندري عن نتيجة جديدة تمنحه دفعة قوية في بداية الموسم.

ولم تخل مواجهات الفريقين من النتائج الكبيرة حيث كان أكبر انتصار للأهلي على سموحة بنتيجة 4-0 خلال موسم 2020-2021 في مباراة فرض خلالها الفريق الأحمر سيطرته الكاملة ونجح في تسجيل أربعة أهداف دون أن تهتز شباكه.

وفي المقابل يحتفظ سموحة بأكبر انتصار له على الأهلي عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة خلال موسم 2015-2016 في واحدة من أبرز النتائج التي سجلها الفريق السكندري أمام القلعة الحمراء.

نتائج الأهلي أمام سموحة.. الأفضلية حمراء

ولا تقتصر أفضلية الأهلي على عدد مرات الفوز فقط وإنما تمتد إلى قدرته على تحقيق نتائج قوية أمام سموحة خاصة في المباريات التي يدخلها الفريق الأحمر وهو في حالة فنية مستقرة.

وتمنح المواجهات السابقة الأهلي أفضلية نفسية قبل لقاء الغد لكن الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة يدرك أن الحسابات التاريخية لا تكفي لحسم مباراة جديدة خصوصا أن سموحة يدخل اللقاء بحثا عن الخروج من البداية المتعثرة التي وضعته في موقف صعب مبكرا بجدول المسابقة.

وتبقى المواجهة الجديدة بمثابة اختبار مختلف للفريقين؛ فالأهلي يسعى إلى تأكيد قدرته على مواصلة حصد النقاط بينما يبحث سموحة عن استغلال المباراة لإعادة ترتيب أوراقه وتحقيق نتيجة تعيد الثقة إلى لاعبيه.

الأهلي يبحث عن الانتصار الثالث

يدخل الأهلي المباراة وفي رصيده 6 نقاط بعدما حقق الفوز في أول جولتين من المسابقة ونجح في تسجيل 5 أهداف مقابل استقبال هدفين.

واستهل الفريق الأحمر مشواره في الدوري بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2 قبل أن يواصل نتائجه الإيجابية في الجولة الثانية بعدما تغلب على زد بهدفين دون رد ليحصد العلامة الكاملة في أول مباراتين ويضع نفسه مبكرا ضمن فرق المقدمة.

ويرغب الأهلي في مواصلة البداية المثالية خاصة أن الفوز على سموحة سيمنحه الانتصار الثالث على التوالي ويعزز موقفه في سباق المنافسة على صدارة جدول الدوري منذ الأسابيع الأولى.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام دلفي خلال فترة الاستعداد للمواجهة وحقق الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء استغل خلاله الجهاز الفني الفرصة لمنح عدد من اللاعبين دقائق لعب وتجهيز المجموعة للمباريات المقبلة.

سموحة يبحث عن أول انتصار

على الجانب الآخر يدخل سموحة المواجهة وفي رصيده نقطة واحدة فقط من أول جولتين بعدما افتتح مشواره بالخسارة أمام المصري بهدف دون رد قبل أن يتعادل سلبيا مع بترول أسيوط في الجولة الثانية.

وبالتالي يبحث الفريق السكندري عن انتصاره الأول في الدوري أو على الأقل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي تمنحه دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

وتبدو مهمة سموحة صعبة بالنظر إلى فارق النتائج بين الفريقين في بداية الموسم فضلا عن التفوق التاريخي للأهلي في المواجهات المباشرة إلا أن مباريات الدوري كثيرا ما تفرض حسابات مختلفة وهو ما يجعل الفريق السكندري متمسكا بفرصه في تحقيق مفاجأة أمام حامل الطموحات الكبيرة.

عموتة أمام اختبار جديد

ويخوض الحسين عموتة المباراة وسط رغبة في الحفاظ على المسار الإيجابي للفريق منذ انطلاق المسابقة مع إمكانية إجراء بعض التغييرات على التشكيل وفقا لرؤية الجهاز الفني واحتياجات المواجهة.

وتبرز إمكانية ظهور إمام عاشور للمرة الأولى مع الأهلي في الدوري هذا الموسم إلى جانب احتمالية عودة ياسر إبراهيم إلى خط الدفاع في ظل سعي الجهاز الفني إلى منح الفريق مزيدا من الاستقرار والتوازن.

ومن المنتظر أن يعتمد عموتة على العناصر الأكثر جاهزية مع الاستفادة من الحالة الهجومية التي ظهر عليها الفريق خلال أول جولتين مع ضرورة معالجة بعض الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة خاصة أن سموحة سيحاول استغلال أي مساحات أو أخطاء دفاعية للخروج بنتيجة إيجابية.