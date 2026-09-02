3 مباريات في 12 يوما.. تعرف على مواجهات الأهلي خلال سبتمبر قبل التوقف الدولي ..هل يحقق العلامة الكاملة ؟

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرحلة جديدة من منافسات الموسم الحالي مع انطلاق شهر سبتمبر الذي يحمل في طياته 3 مواجهات متتالية للمارد الأحمر يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة انطلاقته القوية في بطولة الدوري الممتاز والحفاظ على موقعه بين فرق المقدمة قبل فترة التوقف الدولي.

ويخوض الأهلي 3 مباريات خلال 12 يوما فقط تبدأ بمواجهة سموحة مساء غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز ثم يحل ضيفا على المقاولون العرب في الجولة الرابعة قبل أن يختتم مبارياته خلال الشهر بمواجهة أبو قير للأسمدة في الجولة الخامسة.

وتأتي هذه المباريات في توقيت مهم بالنسبة للجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة الذي يسعى إلى تثبيت أقدام الفريق مبكرا في سباق المنافسة والوصول إلى فترة التوقف الدولي بأفضل حصيلة ممكنة من النقاط خاصة بعدما نجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة خلال أول جولتين.

البداية أمام سموحة

يستهل الأهلي مبارياته في سبتمبر بمواجهة سموحة في الثامنة مساء غد الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من بطولة الدوري.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالمسابقة حيث بدأ مشواره بالفوز على إنبي بنتيجة 3-2 قبل أن يتفوق على زد بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

ويمتلك الأهلي حاليا 6 نقاط بعدما حصد العلامة الكاملة وسجل لاعبوه 5 أهداف مقابل استقبال هدفين ليؤكد الفريق قدرته على تحقيق بداية قوية في الموسم.

ويبحث الأهلي أمام سموحة عن الانتصار الثالث على التوالي وهو ما سيمنحه دفعة مهمة قبل المواجهة التالية أمام المقاولون العرب كما سيؤكد قدرة الفريق على التعامل مع بدايات الموسم تحت قيادة الحسين عموتة.

وفي المقابل يدخل سموحة المباراة بحثا عن تحقيق انتصاره الأول بعدما حصد نقطة واحدة فقط من أول جولتين عقب الخسارة أمام المصري بهدف دون رد ثم التعادل السلبي مع بترول أسيوط.

الأهلي ضد المقاولون.. الاختبار الثاني

بعد مواجهة سموحة لن يحصل الأهلي على فترة طويلة من الراحة إذ يستعد لخوض ثاني مبارياته في سبتمبر أمام المقاولون العرب.

ويحل الأهلي ضيفا على المقاولون العرب يوم الأربعاء 9 سبتمبر في تمام الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة للجهاز الفني في ظل سعيه للحفاظ على النسق التصاعدي للفريق وعدم فقدان أي نقاط في مرحلة مبكرة من البطولة.

كما تمثل المواجهة اختبارا جديدا لقدرة الأهلي على التعامل مع ضغط المباريات خاصة أن الفريق يخوض 3 مواجهات في أقل من أسبوعين وهو ما يفرض على الجهاز الفني ضرورة إجراء عملية تدوير محسوبة بين اللاعبين مع الحفاظ في الوقت نفسه على القوام الأساسي للفريق.

ومن المنتظر أن يواصل عموتة العمل على رفع معدلات الجاهزية البدنية للاعبيه خصوصا مع توالي المباريات إلى جانب علاج الأخطاء التي ظهرت في بداية الموسم وتطوير الإيجابيات التي ظهرت خلال الانتصارين على إنبي وزد.

أبو قير للأسمدة.. ختام مباريات الشهر

ويختتم الأهلي مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة أبو قير للأسمدة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء لتكون المواجهة الثالثة للأهلي خلال 12 يوما قبل أن يحصل الفريق على فترة التوقف الدولي.

ويسعى الأهلي إلى إنهاء هذه المرحلة بأفضل شكل ممكن من خلال حصد أكبر عدد من النقاط قبل التوقف الأمر الذي يمنح الجهاز الفني فرصة للعمل على علاج الأخطاء وتطوير أداء الفريق بعيدا عن ضغط المباريات الرسمية.

وتكتسب مباراة أبو قير للأسمدة أهمية إضافية من كونها آخر مواجهات الأهلي قبل التوقف إذ سيكون الهدف الأساسي هو الدخول إلى فترة الراحة الدولية بمعنويات مرتفعة وموقف قوي في جدول الدوري.

12 يوما ترسم ملامح البداية

ويحمل شهر سبتمبر أهمية خاصة للأهلي رغم قلة عدد مبارياته إذ يخوض الفريق 3 مواجهات في 12 يوما وهو ما يجعل هذه الفترة اختبارا حقيقيا للجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وتبدأ سلسلة المباريات أمام سموحة يوم 3 سبتمبر ثم المقاولون العرب يوم 9 سبتمبر قبل أن يختتم الفريق مواجهاته أمام أبو قير للأسمدة يوم 15 سبتمبر.

وبحساب الأيام بين المباريات يخوض الأهلي مباراة كل نحو 6 أيام وهو معدل يفرض على الجهاز الفني التعامل بحذر مع الأحمال البدنية خصوصا أن الموسم لا يزال في بدايته وأن المنافسة المحلية تحتاج إلى الحفاظ على جاهزية أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

عموتة أمام فرصة لتثبيت التشكيل

وتمنح مباريات سبتمبر الحسين عموتة فرصة مهمة للتعرف بشكل أكبر على إمكانات لاعبيه والوصول إلى التشكيل الأقرب للاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

كما تمثل المباريات الثلاث فرصة لعدد من اللاعبين لإثبات أحقيتهم في المشاركة خاصة مع حاجة الجهاز الفني إلى وجود أكثر من بديل جاهز في ظل توالي اللقاءات.

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام دلفي استعدادا للمباريات المقبلة وحقق الفوز بنتيجة 2-1 في لقاء حرص خلاله الجهاز الفني على منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيز المجموعة للمواعيد الرسمية.

وسجل ثنائية الأهلي في المباراة سفيان بن جديدة وأقطاي عبد الله في إطار خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية جميع العناصر.