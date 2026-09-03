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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: حسن هيكل عضو باللجنة الاقتصادية.. ونواجه حرب تضليل للتشكيك في الدولة

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
كتب محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حسن هيكل ليس مستشارا لرئيس الوزراء، ولكن هناك لجان استشارية عددها بالعشرات، وكنت حريصا على اختيار كل التوجهات، وحسن هيكل عضو في اللجنة الاستشارية الاقتصادية وبعضهم من أشد المعارضين للحكومة، ونحن نرحب بذلك ونستمع لكل الآراء.

فكرة مقايضة قناة السويس بالديون، لم نقبله

وقال مدبولي إن "هذه اللجان تجتمع بصفة ليست منتظمة، وفكرة مقايضة قناة السويس بالديون، لم نقبلها.. وقناة السويس لن تمس لأنها من الأصول السيادية للدولة، والفكرة مرفوضة تماما، ولم ولن نفكر فيها.. هذا أمر منتهي، ومن حق أي شخص أن يجتهد في طرح حل، ولكن هناك فرق بين اجتهاد شخصي وما بين رأي الدولة".

أضاف، أن هناك محاولة لتضليل الرأي العام، مثل فبركة تصريحات شخصية قلتها منذ عامين باقتصاص أجزاء منها، مشيرا إلى أن الدولة تواجه حربا بلا هوادة هدفها تشكيك المواطن في أي شيء وخلق مناخ من عدم الثقة.

مدبولي مجلس الوزراء حسن هيكل اللجنة الاستشارية قناة السويس

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