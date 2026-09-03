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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا مش بلطجي | ننشر اعترافات إسماعيل دولار بتهمة البلطجة في واقعة كافيهات بالمقطم

إسماعيل دولار
إسماعيل دولار
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس   إسماعيل دولار وآخرين بتهمة البلطجة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وجاءت أقوال إسماعيل دولار أمام جهات التحقيق كالتالي:

س| ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك وآخرين معلومين، وهم صالح ح ع اع ا، وإسلام ع ا م ا، ومحمد إ ع، استعرضتم القوة ولوّحتم بالعنف والتهديد، بأن توجهت إلى المجمع التجاري «كايرو كابيتال» رفقة سائقي المذكورين، وقمت بتهديد مستأجري الوحدات داخل المجمع سالف البيان بإلحاق الأذى بأجسادهم وممتلكاتهم، بقصد ترويعهم وإلقاء الرعب في نفوسهم لحملهم على دفع مبالغ مالية بالزيادة دون وجه حق، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، حال كونكم أكثر من شخصين، مصطحبين في ذلك أداة «شاكوش»، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم باقي محمود منير سليمان، بأن اتفق معكم على ارتكاب وقائع ممارسة أعمال البلطجة، محرضًا إياكم على ارتكابها، على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج|  ده كلام غلط، ولو هعمل كده مش هاجي ، لأن أنا عندي شركة إنتاج خاصة بالميديا، وكمان شركة للحراسات الخاصة.

س|  وما قولك بما شهد به مجري التحريات، بتحقيقات النيابة العامة، بشأن توصله إلى قيامك بالاعتداء عليهم في حالة اعتراضهم، طالبًا منهم الرضوخ لمطالب الشركة بزيادة القيمة الإيجارية، فضلًا عن استعانتك بعدد من الأشخاص الذين اشتهر عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، والتابعين لك، حيث تواجدوا أمام المجمع التجاري منتظرين تعليماتك لممارسة أعمال البلطجة؟

ج|  الكلام ده غير صحيح بالمرة، ولا يمت للواقعة بصلة، لأن أنا جيت لوحدي وقعدت مع الناس، ومفيش أي حاجة من الكلام ده حصلت والحكومة كانت موجودة أول ما أنا وصلت، علشان الموضوع واخد رأي عام، وبلاغ النجدة حصل بعد ما أنا روحت القسم، وبعد ما تم الاتصال بالنجدة، ولما كانت الواقعة داخل القسم أصلًا.

س| وما قولك بما شهد به مجري التحريات، بتحقيقات النيابة العامة، بشأن توصله إلى أن المدعو باقي محمود م إ، كان على علم بكافة الوقائع، وأنه كان على اتفاق مسبق معكم على تقييد مستأجري المقاهي وطلب مبالغ مالية وزيادة في القيمة الإيجارية عن المبالغ المستحقة، وقطع المرافق والخدمات تنفيذًا لتهديداتهم، وأنه بتاريخ الواقعة تواصل المدعو باقي محمود م إ، معك للحضور لممارسة أعمال البلطجة، وتوجهت رفقة المتهمين لتنفيذ المخطط الإجرامي السابق ذكره؟

ج| ما حصلش خالص. كل اللي حصل إنه موظف عنده 24 فرد أمن، وفيه بلطجية بتيجي تعمل مشاكل، فأنا قلت له:«اجي الاول اعاين المكان واشوف محتاج كام فرد أمن الأول، ولما وصلت هناك، أنا قابلت المتهم صالح، زي ما قلت في التحقيقات، وكان معايا فرد واحد من عندهم، وكنا قاعدين في كافيه واحد من المستأجرين.

س| وما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك وآخرين معلومين، وهم صالح ح ع اع، وإسلام ع ا م ا، ومحمد إ ع، استعرضتم القوة ولوّحتم بالعنف والتهديد، بأن توجهت إلى المجمع التجاري «كايرو كابيتال» رفقة سالفي الذكر، وقمت بتهديد مستأجري الوحدات داخل المجمع سالف البيان بإلحاق الأذى بأجسادهم وممتلكاتهم، بقصد ترويعهم وبث الرعب في نفوسهم لحملهم على دفع مبالغ مالية بالزيادة دون وجه حق، وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم للخطر، حال كونكم أكثر من شخصين، مصطحبين في ذلك أداة «شاكوش»، وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم باقي محمود م س، بأن اتفق معكم على ارتكاب وقائع ممارسة أعمال البلطجة، محرضًا إياكم على ارتكابها، على النحو المبين بالتحقيقات؟

ج| ما حصلش.

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