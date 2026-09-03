راح اللعب .. معتصم النهار يوجه رسالة لـ نادر الأتات بعد الزواج

حرص الفنان معتصم النهار على توجيه رسالة إلى صديقه الفنان نادر الأتات، بعد أيام من زفافه.

وقال معتصم النهار، لـ نادر الأتات، عبر برنامج ET بالعربي: «طول بالك بعد الزواج.. هدي شوية وصلي عالنبي .. اليوم الوضع اختلف حبيبي نادر يعني راح اللعب وبلش الجد .. وفكر قبل أي خطوة وقبل ما تغني أي أغنية».

معتصم النهار

من جهة أخرى، احتفل الفنان معتصم النهار بانتهاء تصوير مسلسل «أنا أنت أنت مش أنا»، الذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانة ميرنا نور الدين، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وشارك معتصم النهار، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، مجموعة من الصور من كواليس اليوم الأخير للتصوير، ووجه رسالة إلى فريق العمل، أعرب خلالها عن سعادته بالتجربة التي وصفها بالمختلفة والمميزة.

وأكد أن المسلسل يتكون من 15 حلقة، ويتناول فكرة التطور والمستقبل بشكل جديد، مشيرًا إلى أن العمل يمثل محطة مهمة في مشواره الفني، خاصة أنه يخوض من خلاله أولى تجاربه الدرامية في مصر، كما يقدم للمرة الأولى شخصية باللهجة المصرية.

ووصف معتصم النهار الشخصية التي يجسدها بأنها من أصعب وأجدد التجارب التي خاضها، مؤكدًا أن فريق العمل بذل أقصى جهده لتقديم مشروع مختلف للجمهور

وتابع: «ولكل شركائى وأصدقائى أمام الكاميرا وخلفها... كنتوا إخوة وأكتر، ميرنا نور الدين، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع وحسن ابو الروس وجيلان علاء وكل الفنانين القديرين وكل فرد من فريق العمل... شكراً من القلب على هالرحلة».

واختتم معتصم: «خلص التصوير... وبلّش العد التنازلى «أنا إنت»... قريباً».