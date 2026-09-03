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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيئة الكتاب تشارك في «المواجهة والتجوال» وتهدي إصدارات الكتب للقرى النائية

معرض مسرح المواجهة والتجوال
معرض مسرح المواجهة والتجوال
جمال عاشور

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال»، الذي أطلقته وزارة الثقافة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية إلى نحو 250 قرية بمختلف المحافظات والمناطق الحدودية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وعدد من الوزارات والجهات الوطنية.


وتأتي مشاركة الهيئة في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق العدالة الثقافية، وإتاحة الكتاب والمعرفة أمام المواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجًا، حيث تصاحب فعاليات المشروع معارض للكتاب تضم مجموعة متنوعة من إصدارات الهيئة في المجالات الأدبية والفكرية والتاريخية والمعرفية، إلى جانب إهداء عدد من إصداراتها لأهالي القرى والمناطق التي يجوبها المشروع.


وكان الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة، قد أعلن تدشين المرحلة السابعة من مشروع «المواجهة والتجوال»، خلال احتفالية أقيمت على خشبة المسرح القومي، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة والوزارات والجهات الشريكة، حيث أكد أن الثقافة حق لكل مواطن، وأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفنون والثقافة.


وأكد قنصوة أن المرحلة الجديدة من المشروع تأتي أكثر اتساعًا، وتستهدف الوصول إلى نحو 250 قرية، ولا تقتصر فعالياتها على العروض المسرحية، وإنما تقدم برنامجًا ثقافيًا وفنيًا متكاملًا يشمل عروض الفنون الشعبية، وورش الحرف اليدوية والتراثية، ومعارض الكتاب، والأنشطة الفنية والثقافية، إلى جانب برامج اكتشاف المواهب.


وتشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب في هذه المرحلة من خلال توفير أكثر من 35 ألف كتاب من إصداراتها، فضلًا عن إقامة معارض للكتاب في القرى والمناطق المستهدفة، بما يتيح لأبناء هذه المناطق الاطلاع على الإنتاج الثقافي المصري، وتعزيز حضور الكتاب كأحد أهم أدوات بناء الوعي وتنمية المعرفة.


كما حرص الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال الاحتفالية، على إهداء وفد من أبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، مجموعة من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، التي تتنوع بين المجالات الأدبية والثقافية والمعرفية، في إطار التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الثقافية لأهالي المناطق الحدودية.


ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الميدانية للمرحلة السابعة خلال سبتمبر الجاري من محافظة قنا، لتنتقل تباعًا إلى مختلف المحافظات والمناطق الحدودية ومراكز الشباب، وتختتم فعالياتها في حلايب وشلاتين بحلول يونيو المقبل.


وتتضمن المرحلة مشاركة واسعة من قطاعات وزارة الثقافة، إلى جانب وزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة «حياة كريمة»، والجامعات المصرية ومراكز الشباب، بهدف توسيع نطاق وصول الخدمات الثقافية والفنية، وترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية، وتحقيق العدالة الثقافية في مختلف ربوع مصر.

الهيئة المصرية العامة للكتاب مشروع «المواجهة والتجوال وزارة الثقافة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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