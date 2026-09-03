عرض الفيلم الوثائقي «هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير» الأربعاء المقبل

يستعد قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرض الفيلم الوثائقي «هاني شنودة.. ذكريات في لقاء أخير»، وذلك مساء الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ويقدم الفيلم شهادة وثائقية أخيرة للموسيقار الراحل هاني شنودة، من خلال لقاء مصور أجراه داخل منزله قبل رحيله، يستعيد خلاله أبرز محطات حياته الفنية، منذ طفولته وبدايات علاقته بالموسيقى، مرورًا بانتقاله إلى القاهرة وتأسيس فرقة «المصريين»، وصولًا إلى إسهاماته في تطوير الأغنية المصرية.

ويتوقف العمل عند عدد من التجارب المهمة في مسيرة شنودة، من بينها اكتشافه ودعمه لعدد من الأصوات التي أصبحت لاحقًا من أبرز نجوم الغناء، وفي مقدمتهم محمد منير وعمرو دياب، إلى جانب تجربته الطويلة في وضع الموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات.

كما يستعرض الفيلم أعمالًا بارزة ارتبط اسمه بموسيقاها، منها «ولا عزاء للسيدات»، و«الحريف»، و«المشبوه»، و«شمس الزناتي»، و«عائلة شلش»، و«حالة خاصة»، فضلًا عن إسهاماته في الأغاني الوطنية وأعمال الأطفال.

ويضم الفيلم شهادات لعدد من الموسيقيين والنقاد والكتاب، إلى جانب مواد أرشيفية نادرة، لتقديم صورة متكاملة عن رحلة هاني شنودة التي امتدت لأكثر من خمسة عقود في عالم الموسيقى.