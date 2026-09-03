مصر محفوظة بكلام الله .. أزهري يوجه رسالة نارية للإعلام المعادي

أكد الشيخ محمد علي، أحد علماء الأزهر الشريف، أن القنوات المعادية تقوم بتضليل المواطنين، موضحًا أن بعض هذه القنوات تفبرك بعض الأمور من أجل تضليل المواطنين.

وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن سيدنا رسول الله قال: «إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين»، مشيرًا إلى أن المذيع الذي لا يقدم الحقيقة يكون مضلِّلًا.

ولفت إلى أن الإمام قد يكون عالمًا في مجاله، وأن هناك أشخاصًا يخرجون ويظهرون على القنوات من خارج مصر، ويفترون على مصر وينشرون الشائعات.

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي، هناك بعض الإعلاميين من الخارج يريدون إثارة المشكلات في مصر، مؤكدًا: «مصر محفوظة بكلام الله، وفي كتاب الله، وفي أحاديث سيدنا رسول الله، واللي مش عاجبه يذهب للجحيم».

