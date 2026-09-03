مجلس إدارة جديد لـ المتحدة برئاسة سيف الوزيري

اجتمع المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع أعضاء مجلس إدارة الشركة، لمناقشة خطة العمل والاستراتيجية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وهنأ رئيس مجلس الإدارة الأعضاء الجدد المنضمين إلى مجلس إدارة الشركة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهامهم، ومؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق أهداف الشركة وتعزيز مسيرتها.

وضم تشكيل مجلس الإدارة الجديد كلًا من: المستشار محمود فوزي، وتامر مرسي، وطارق فايد، وكريم علي عوض، ونشوى جاد، ومحمد يحيى لطفي، وأحمد علي عبد الرحمن، وشريف الخولي.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة السابق، مثمنين ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية، وما قدموه من إسهامات دعمت مسيرة الشركة وما حققته من إنجازات.

وأكد مجلس الإدارة عزمه على البناء على ما تحقق من نجاحات، ومواصلة العمل لتنفيذ استراتيجية الشركة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز دورها الريادي في قطاع الإعلام، ويدعم جهودها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز.