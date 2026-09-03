تضاعف معدل التضخم في سويسرا خلال أغسطس مع قفزة أسعار الوقود

أظهرت بيانات صادر عن المكتب الفيدرالي للإحصاء تضاعف معدل التضخم السنوي في سويسرا خلال شهر أغسطس ليصل إلى 0.8% مقارنة بـ 0.4% في يوليو، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري.

وتعود هذه الزيادة بشكل أساسي إلى قفزة في أسعار الطاقة المستوردة وتكاليف النقل —ولا سيما البنزين والديزل وزيت التدفئة— متأثرة بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، حيث سجلت أسعار البنزين ارتفاعاً بنحو 25% مقارنة بأغسطس من العام الماضي.

في المقابل، استمر التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة) في مسار هادئ، حيث سجل ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.4% مقارنة بـ 0.3% في الشهر السابق، ما يعكس استقرار الضغوط السعرية داخل السوق المحلي.

وعلى الرغم من هذا الارتفاع، لا يزال التضخم في حدود نطاق استقرار الأسعار المستهدف من قبل البنك الوطني السويسري (0% إلى 2%)، مما يقلل من احتمالية إقدام البنك على تغييرات عاجلة في السياسة النقدية أو أسعار الفائدة.