القبض على 4 أشخاص استعرضوا بسياراتهم فى زفة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائدى 4 سيارات بآداء حركات إستعراضية بالإسكندرية معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.



بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارات الظاهرة بمقطع الفيديو 4 سيارات "سارية التراخيص" ، وقائديهم (4 أشخاص " إثنين منهم لا يحملون رخص قيادة"– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتاريخ 20/ أغسطس المنقضى بقصد الإستعراض حال مشاركتهم بحفل زفاف أحد أصدقائهم.





تم التحفظ على السيارات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.





