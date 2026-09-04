إصابة 4 أشخاص في حادث طريق بالمنزلة

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين على طريق المزرعة السمكية بمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على طريق المزرعة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتم الدفع بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة محمد أحمد الحسيني، 16 عامًا، بما بعد الارتجاج وكسر مضاعف بالساق اليسرى، ويوسف عوض محمد أحمد، 30 عامًا، بنزيف بالمخ، وأيمن محمد عبدالرحمن، 35 عامًا، بكسر مضاعف بالساق اليسرى،.

وناجي إبراهيم عبدالمنعم، 25 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .