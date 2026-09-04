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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مريم أشرف زكي تخطف الأنظار رفقة محمد صلاح: مش قادرة أصدق

مريم أشرف زكي و محمد صلاح
مريم أشرف زكي و محمد صلاح
ميرنا محمود

شاركت الفنانة الشابة مريم أشرف زكي، جمهورها أحدث ظهور رفقة اللاعب المحترف لنادي طرابزون سبور محمد صلاح عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلقت مريم أشرف علي الصورة قائلة: مش قادرة أصدق إنني التقيت بمحمد صلاح صدفة في تركيا».


وفي سياق متصل شاركت الفنانة روجينا صورة جديدة تجمعها بنجم منتخب مصر محمد صلاح، وحرصت على توجيه رسالة إشادة وفخر بما حققه قائد المنتخب المصري، مؤكدة أنه لم يكن مجرد لاعب كرة قدم وصل إلى العالمية، وإنما نموذج للإصرار والطموح وتجاوز الصعوبات.

وكتبت روجينا على الصورة: «هو مش مجرد لاعب كرة قدم، هو حالة استثنائية وصلت للعالمية، أجمل حاجة إصراره وتواضعه وأخلاقه، أثبت إن النجاح مش بالحظ، عنده حلم صدقه اشتغل عليه وبإخلاصه قدر يوصل لأبعد مكان».

وأضافت: «لما كان بيلعب في ليفربول، رحت حضرت إحدى مبارياته وكنت فخورة بيه، وبحب الناس كل بلد بيلعب فيها يتعملوا نشيد باسمه، وهكذا طرابزون، رافع اسم مصر في العالم، فخر العرب، محبوب العالم هو المواطن المصري محمد صلاح»

مريم أشرف زكي محمد صلاح نادي طرابزون سبور اخبار محمد صلاح

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