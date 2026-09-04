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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الاستثمار: 250 مليار دولار تجارة عربية.. والتقلبات العالمية تفرض تكاملا اقتصاديا عاجلا

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
عادل نصار

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة تفرض تعزيز التجارة البينية العربية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والمالي، بما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على تحقيق نمو أكثر استدامة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنّ الدورة الوزارية الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية تناقش عددًا من الملفات المهمة، من بينها حوكمة استخدام الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية.

التعاون بين البورصات يدعم التكامل المالي بين الدول العربية

وأضاف في لقاء خاص عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ التحديات الاقتصادية والاستثمارية العالمية والتقلبات الجيوسياسية تؤكد ضرورة إيجاد نظام يسمح بزيادة معدلات التبادل التجاري والاعتماد التجاري المتبادل بين الدول العربية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية العربية يبلغ نحو 250 مليار دولار، لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة مقارنة بالطموحات المنشودة.

وأكد ضرورة زيادة الاعتماد على المنتجات المنتجة في الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل على المستوى الاستثماري، من خلال وضع آلية تساعد المستثمرين المعروفين لدى جامعة الدول العربية والجهات المعنية في الدول المختلفة، وتسهم في تسريع التعامل مع الاستثمارات وزيادة التعاون الاستثماري.

وأوضح أن تعزيز التعاون والتكامل في الخدمات المالية يمثل عنصرًا مهمًا لتحقيق استفادة أكبر للشعوب، مشيرًا إلى إمكانية التعاون بين البورصات العربية، بما يسمح للمستثمرين بالتعامل في الأسواق المالية بالدول العربية.

وأشار إلى إمكانية إجراء دراسات خلال الفترة المقبلة لبحث إنشاء قواعد بيانات تضم مختلف أنواع المستثمرين، بما يسهم في زيادة وتيرة التعاون التجاري والاستثماري بين الدول العربية.

الاستثمار وزير الاستثمار التجارة

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