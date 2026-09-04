بجناح ذيل البطة.. أحدث تصميم لسيارة بورش 911 GT3

تعد أجنحة “ذيل البط” جزءًا كلاسيكيًا من تاريخ بورش، حيث ارتبطت بأيقونتها الشهيرة "كاريرا RS 2.7" منذ فترة السبعينيات.

ورغم أن بورش لم تطرح هذا الجناح رسميًا حتى الآن لجيل 992.2 الجديد من طراز 911، إلا أن شركة التعديل “ديسيدنت أوتوموتيف” قدمت حلًا مخصصًا لملاك سيارات 911 GT3 وGT3 Touring الراغبين في الحصول على هذا التصميم الملازم لسيارات السباق.

تصميم من ألياف الكربون لموديلي 992.1 و992.2

طورت الشركة الجناح الخلفي الثابت المصنوع كليًا من ألياف الكربون ليتناسب مع طرازات 992.1 و992.2؛ حيث يستبدل آلية الجناح المتحرك المجهزة في المصنع بقطعة ثابتة تمنح السيارة مظهرًا رياضيًا أنيقًا.

وتوفر الشركة القطعة بعدة خيارات؛ حيث يبدأ سعر ألياف الكربون الخام غير المدهونة من 4500 دولار، بينما يتوفر خيار الطلاء المطابق للون السيارة بسعر 5550 دولارا، وتصل النسخة المطلية جزئيًا مع إبراز ألياف الكربون في المنتصف إلى 5800 دولار.

التعديلات الميكانيكية والبرمجية المطلوبة

يتطلب تركيب جناح "ذيل البط" إزالة آلية الجناح المتحرك الأصلي بالكامل من الجزء الخلفي. ولتفادي ظهور رسائل الخطأ على لوحة القيادة أو تفاعل النظام الهيدروليكي عند سرعة 75 ميل/س (نحو 120 كم/س)،

تتطلب العملية إما إعادة برمجة وحدة التحكم الإلكترونية (ECU) لإيقاف النظام الفعال، أو تركيب وحدة إلغاء إلكترونية مخصصة تعمل بصورة مباشرة دون الحاجة لبرمجة إضافية.