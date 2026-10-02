عبد الرحمن شيكا: بيراميدز يمتلك أقوى اسكواد في مصر

أشاد عبد الرحمن شيكا، نجم نادي غزل المحلة السابق، بالإمكانيات التي يمتلكها فريق بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق السماوي يعد من أقوى الأندية في الكرة المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال شيكا في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «بيراميدز فريق قوي جدًا ويمتلك وفرة كبيرة في اللاعبين، وأرى أنه يمتلك أقوى اسكواد في مصر، وهو ما يمنحه العديد من الخيارات خلال المنافسات المختلفة».

وأضاف: «سيراميكا كليوباترا أيضًا فريق قوي، وأنا أحب علي ماهر جدًا، فهو مدرب مميز ويقدم مستويات جيدة مع الفريق».

وتابع نجم غزل المحلة السابق حديثه عن ناصر ماهر، قائلًا: «ناصر ماهر لاعب كبير جدًا ويمتلك إمكانيات فنية مميزة، ووجوده مع بيراميدز صنع فارقًا كبيرًا مع الفريق».

واختتم شيكا تصريحاته بالكشف عن اللاعب الذي يرى أنه لا يحصل على حقه في الكرة المصرية، قائلًا: «أكثر لاعب مش واخد حقه في مصر هو علي إيهاب لاعب إنبي، ويمتلك إمكانيات كبيرة جدًا ويستحق الحصول على فرصة أكبر».