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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رد فعل صادم من جيسوس بعد أزمته مع رونالدو: لايهمني الأسماء.. لا تساوي شيئا

رونالدو
رونالدو
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

علق البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، على الأزمة الأخيرة مع النجم كريستيانو رونالدو، وذلك عقب الفوز على الدنمارك بنتيجة 4-2.

وقال جيسوس، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «هل تعرفون ما المهم؟ المهم هو أن نفوز، هذه هي حياة المدرب».

وأضاف: «عندما تكون مدربًا، لا يهم اسمك ولا اسم أي مدرب آخر. ما الذي يحمي المدرب؟ الانتصارات».

وتابع المدير الفني لمنتخب البرتغال: «أما كل الأسماء الأخرى التي يحاول البعض إدخالها في هذه المعادلة، بالنسبالي تساوي صفر».

وحقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدنمارك، على خلفية الأزمة التي نشبت بعدما ظل على مقاعد البدلاء خلال مباراة البرتغال والنرويج الأخيرة، والتي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1.

وكان رونالدو قد غادر معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات قليلة من مواجهة الدنمارك، وأصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب.

البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو الدنمارك جيسوس المدير الفني لمنتخب منتخب البرتغال مواجهة الدنمارك

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