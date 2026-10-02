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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رافاييل لياو: كريستيانو رونالدو أيقونتي.. ومغادرته معسكر البرتغال لا تخصنا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
سارة عبد الله

تحدث البرتغالي رافاييل لياو، لاعب منتخب البرتغال، عن علاقته بالنجم كريستيانو رونالدو، مؤكدًا أن قائد منتخب بلاده يمثل أيقونة وقدوة بالنسبة له منذ طفولته.

وقال لياو في تصريحات تلفزيونية: «كريستيانو بالنسبة لي أيقونة، وقد كان قدوتي منذ الطفولة».

وعن ارتدائه القميص رقم 7 قال: «الرقم 7 له معنى خاص بالنسبة لي، فهو مرتبط بتاريخ ميلاد أطفالي، وببساطة حاولت تكريم القميص والاستمتاع بالمباراة مع زملائي».

وتطرق رافاييل لياو إلى مغادرة كريستيانو رونالدو معسكر منتخب البرتغال قبل مواجهة الدنمارك، قائلًا: «هذه مسألة لا تخصنا، والأهم هو الفريق وكيف نتصرف كمجموعة».

وحقق منتخب البرتغال فوزًا مثيرًا على نظيره الدنماركي بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وغاب كريستيانو رونالدو عن مواجهة الدنمارك، بعدما نشبت أزمة عقب بقائه على مقاعد البدلاء خلال مباراة البرتغال والنرويج، التي انتهت بفوز المنتخب البرتغالي بنتيجة 2-1.

وكان رونالدو غادر معسكر منتخب البرتغال قبل ساعات قليلة من مواجهة الدنمارك، وأصدر نجم النصر السعودي بيانًا رسميًا أكد خلاله مغادرته معسكر منتخب بلاده، مشيرًا إلى أنه سيكشف الحقيقة في الوقت المناسب.

كريستيانو رونالدو رافاييل لياو البرتغال

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