عبد الرحمن شيكا: حسين الشحات أفضل لاعب في مصر.. وحلم حياتي الانضمام للمنتخب

كشف عبد الرحمن شيكا، نجم نادي غزل المحلة السابق، عن حلمه بالانضمام إلى صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يبذل قصارى جهده من أجل الحصول على فرصة مع الفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

وقال شيكا في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: «حلم حياتي الانضمام إلى منتخب مصر، وأبذل قصارى جهدي من أجل التواجد مع كابتن حسام حسن، وأتمنى أن أحصل على الفرصة لتمثيل الفراعنة خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «كابتن حسام حسن مدرب كبير وله تاريخ، ويمنح الفرصة لكل اللاعبين، وهدفي الأساسي هو التواجد مع منتخب مصر وإثبات نفسي عندما أحصل على الفرصة».

وتحدث شيكا عن عمر مرموش، مؤكدًا أنه شاهده منذ فترة الناشئين، قائلًا: «واجهت عمر مرموش أثناء تواجده في وادي دجلة بقطاع الناشئين، وكان لاعبًا مبهرًا، ومستواه كان غير طبيعي منذ الصغر».

وأردف نجم غزل المحلة السابق: «أفضل ثنائي رأيته خلال فترة الناشئين هما عمر مرموش وأحمد عبد القادر، وكان واضحًا منذ وقت مبكر أن لديهما إمكانيات كبيرة».

واختتم شيكا حديثه بالإشادة بحسين الشحات، قائلًا: «حسين الشحات أفضل لاعب في مصر، وهو أكثر لاعب مؤثر في النادي الأهلي، ويمتلك إمكانيات كبيرة تجعله من أبرز اللاعبين في الكرة المصرية».