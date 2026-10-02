موقف فتوح من عرض أهلي بني غازي.. وحقيقة تدخل الأهلي وبيراميدز

كشف سمير صلاح، وكيل أعمال أحمد فتوح، موقف اللاعب من الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، وحقيقة وجود عروض من الأهلي وبيراميدز لضمه، في ظل العرض الذي تلقاه من أهلي بني غازي الليبي.



وقال سمير صلاح، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، عن موقف أحمد فتوح: «كان جاله عرض رسمي من أهلي بني غازي بـ500 ألف دولار، والزمالك قال عاوزين 700 ألف دولار، وبعد أن أرسل النادي الليبي العرض، طلب الزمالك مليون دولار».



وأضاف: «وبعد إرسال العرض بمليون دولار، قالوا إن هناك اجتماعًا لمجلس الإدارة، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بأن فتوح ليس للبيع، وأنه سيتم الجلوس مع اللاعب بعد عودته من المنتخب من أجل التوصل إلى اتفاق معه لتجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة».



وتابع: «مجلس الإدارة أبلغنا أن هناك جلسة للتفاوض على تجديد العقد، ولكن الأزمة عندما يكون اللاعب قد استمع لعرض ليبيا بهذه المبالغ، أعتقد أن اللاعب حصل له تشتيت ذهني، خاصة أن العرض كبير».



وأضاف: «العرض المقدم لنادي الزمالك، البالغ مليون دولار، ليس سيئًا، إلى جانب التنازل عن مستحقاته لدى نادي الزمالك، البالغة 4 ملايين جنيه مصري».



وأوضح: «ليس هناك أي مفاوضات مع أندية في مصر، سواء الأهلي أو بيراميدز، لأن هذا لا يجوز قبل حلول يناير المقبل، لأن عقد اللاعب مستمر مع النادي لموسم مقبل».



وأتم: «فتوح لديه نية، إذا كان هناك عرض جيد من نادي الزمالك، أن يستمر مع نادي الزمالك».