زيدان: كريستيانو رونالدو له مكانة خاصة لدي

أشاد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكداً أن النجم البرتغالي كان سبباً في تحقيقه ألقاباً كبيرة خلال فترة قيادته للفريق الملكي.

كريستيانو رونالدو

وقال زيدان: «تحية كبيرة لكريستيانو، أستطيع قول ذلك لأنه منحني فرصة تحقيق ألقاب لا تُصدق».

وأضاف: «كل التحية لك يا كريس، يجب أن نُشيد بمسيرته العظيمة بالطريقة التي تليق بها، وأعتبر نفسي محظوظاً لوجوده معي في ذلك الوقت».

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً: «أكنّ احتراماً كبيراً لجميع لاعبي فريقي، لكن بالتأكيد كريستيانو له مكانة خاصة بالنسبة لي».