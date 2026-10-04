لن أتخلى عنك.. جورجينا تعلن الحرب على مدرب البرتغال

دخلت جورجينا رودريجز زوجة كريستيانو رونالدو على خط الأزمة مع خورخي جيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال خلال منافسات الأمم الأوروبية.

وشاركت جورجينا عبر إنستجرام منشورًا لـ السير أليكس فيرجسون قال فيه :إذا كان جيسوس يعلم أنه لا ينوي الاعتماد عليه، فلماذا استدعاه من الأساس؟ لإثبات وجهة نظر؟ هذه ليست سلطة، بل انعدام أمان.

وتأتي هذه الرسالة في ظل الأزمة التي نشبت بين رونالدو وجورج جيسوس خلال فترة التوقف الدولي، بعدما ظل النجم البرتغالي على مقاعد البدلاء طوال مواجهة منتخب بلاده أمام النرويج، والتي انتهت بفوز البرتغال بنتيجة 2-1.

وكان جيسوس قد أوضح قبل مواجهة الدنمارك أنه كان قد اتفق مع رونالدو على عدم مشاركته في مباراتي النرويج والدنمارك، مؤكدًا أن القرار جاء وفق خطة فنية وبدنية وضعها مع اللاعب.

ولكن التصريحات المنسوبة إلى فيرجسون تضمنت انتقادا لمدرب البرتغال بسبب ما فعله مع رونالدو قبل أن تقوم جورجينا بمسحه لأنه تبين ان التصريحات المنسوبة لاسطورة مانشستر يونايتد مفبركة.