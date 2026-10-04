بعد 13 عامًا.. ريبيري يتحدث عن خيبة أمله من خسارة الكرة الذهبية

كشف الفرنسي فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ السابق، عن خيبة أمله بعد عدم التتويج بجائزة الكرة الذهبية عام 2013، رغم الموسم الاستثنائي الذي قدمه مع الفريق البافاري.

وقال ريبيري في تصريحات تلفزيونية: «عندما تفوز بكل شيء وتقدم موسمًا بهذا الشكل، وتفوز أيضًا بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، وتكون أفضل لاعب في الدوري، بالإضافة إلى أن العامين مع فرنسا كانا رائعين، فمن الطبيعي أن تكون خيبة الأمل كبيرة».

وأضاف: «كان الأمر مؤلمًا، ومن الصعب تقبّل هذا الوضع، لكن هذه هي كرة القدم. عليك أن تواصل التقدم، وأن تمضي دائمًا إلى الأمام».

وكان ريبيري قد قاد بايرن ميونخ خلال موسم 2012-2013 للتتويج بالثلاثية، الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، لكنه احتل المركز الثالث في ترتيب الكرة الذهبية خلف كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.