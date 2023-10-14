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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة بايرن ميونخ.. فرانك ريبيري يدعم القضية الفلسطينية

فرانك ريبيري
فرانك ريبيري

حرص الدولي الفرنسي السابق وأسطورة بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري، علي دعم القضية الفلسطينية بعد أحداث العنف التي تعرضوا لها من الإحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.
ونشر ريبيري عبر خاصية القصص القصيرة "إنستجرام" صورة لعلم فلسطين، وعلق: "الحرية لفلسطين".

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من هو ريبيري

لعب ريبيري في صفوف أندية أولمبيك أليس، وبريست، وميتز في فرنسا خلال الفترة من 2002 وحتى 2005، ثم توجه إلى جالاتا سراي ولعب معه عام واحد، قبل عودته مجددا لفرنسا ولعب في نادي مارسيليا من 2005 إلى 2007.

الفترة الأهم فى مسيرة ريبيري

الفترة الأنجح والأبرز في مسيرة ريبيري كانت مع بايرن ميونخ ولعب له من 2007 إلى 2019 وحقق معه العديد من الألقاب والبطولات والجوائز الفردية، بعد رحيله عن العملاق البافاري، انتقل لنادي فيورنتينا واستمر معه حتى 2021، قبل أن يختم مسيرته الكروية مع ساليرنيتانا.

 منتخب فرنسا

انضم ريبيري لمنتخب فرنسا لأول مرة عام 2006، وخاض مع منتخب الديوك الفرنسية 81 مباراة دولية، وسجل 16 هدفا وصنع 25 آخرين، وأبرز انجازاته حصوله على وصافة بطولة كأس العالم 2006 بعد خسارة منتخب بلاده أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

منتخب فرنسا مسيرة ريبيري ريبيري من هو ريبيري وأسطورة بايرن ميونيخ فرانك ريبيري

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