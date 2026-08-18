صندوق تطوير التعليم يطلق مشروع "جذوري تمتد إلى الغد"

قال الدكتور محمود سلامة، مدير المكتب الفني لصندوق تطوير التعليم، إن مشروع "جذوري تمتد إلى الغد" يستهدف تعزيز منظومة القيم لدى الأطفال والنشء، باعتبارها الأساس الذي يوجه اكتسابهم لمهارات المستقبل، خاصة في ظل الانفتاح التكنولوجي وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح سلامة، خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشروع يركز على القيم المشتركة في المجتمع المصري، ومنها الصدق والعدل والاحترام وتحمل المسؤولية، إلى جانب القيم المتوارثة عبر التاريخ المصري، مؤكداً أهمية الاستفادة من التكنولوجيا مع الحفاظ على الهوية والقيم المجتمعية.

وأضاف أن الصندوق أجرى لقاءات مع مؤلفي أدب الأطفال، ويعمل على استطلاعات رأي عبر منصة "حوار" التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، لرصد آراء أولياء الأمور والمعلمين والأطفال حول مفهوم القيم والتحديات التي تواجهها، بما يضمن بناء المشروع انطلاقاً من الواقع واحتياجات المجتمع.