قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأردن يدين هجوما إيرانيا بمسيرات على البحرين ويؤكد تضامنه الكامل معها
"زلزال سياسي" داخل الحزب الديمقراطي.. صعود ممداني يعمّق الانقسام حول دعم إسرائيل
أخبار التوك شو | شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين ومفاجأة بشأن حالة الجو في بداية الصيف 2026
موعد مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026
الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة والرطوبة عالية
وزيرة إسرائيلية تحذر: الطموحات التركية تهديد إقليمي متصاعد
وزير الخارجية: مصر تتبنى رؤية شاملة لإصلاح الأمم المتحدة
رجلها اتكسرت.. القبض على سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة
كيف يحرم الذنب صاحبه من الرحمة والنصرة؟.. علي جمعة يوضح
السكة الحديد: تأخيرات بعض قطارات القاهرة الإسكندرية نتيجة لصيانة الإشارات
بعد قرار الـ 15%.. خطوات الاستعلام عن معاشات يوليو بالزيادة الجديدة إلكترونيًا
إسرائيل تستعد لجولة من الضربات القوية في اليمن وسط تصعيد مع الحوثيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تستعد لجولة من الضربات القوية في اليمن وسط تصعيد مع الحوثيين

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تشير تقارير إعلامية عبرية إلى تصاعد لافت في مستوى التوتر بين إسرائيل وجماعة الحوثي في اليمن، مع حديث متزايد عن استعدادات عسكرية إسرائيلية لشن ضربات جديدة، في ظل تصريحات سياسية وأمنية تتضمن تهديدات مباشرة وتحديثات في الخطط العملياتية.

وبحسب ما أورده موقع "نتسيف نت” العبري، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تقوم بتحديث خططها العسكرية بما يتيح تنفيذ ضربات داخل اليمن، بالتوازي مع تصريحات لوزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس تضمنت تهديدات مباشرة باستهداف قيادة الحوثيين، وعلى رأسها زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في حال ظهوره ضمن “مرمى النيران”.

تأتي هذه التطورات في سياق تصعيد متبادل مع جماعة الحوثي، التي استأنفت -وفق التقارير- أنشطتها العسكرية بعد فترة هدوء نسبي أعقبت اتفاقيات وقف إطلاق النار عام 2025، حيث أطلقت صواريخ باتجاه منطقة دان بلوك (يافا)، وأعلنت فرض “حصار بحري شامل” وحظر على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

كما تشير التقارير إلى مخاوف أمنية إسرائيلية متزايدة من احتمال تنفيذ هجمات حوثية تستهدف مدينة إيلات، بالتزامن مع تهديدات من قيادة الحوثيين بخصوص تحركات محتملة في منطقة القرن الأفريقي.

العقيدة العملياتية الإسرائيلية

وفي هذا السياق، تتحدث المصادر عن تحول في العقيدة العملياتية الإسرائيلية من الاكتفاء بالدفاع واعتراض الهجمات إلى التفكير في عمليات هجومية داخل العمق اليمني، بما في ذلك استهداف قيادات بارزة، إلى جانب ضغوط دبلوماسية على الولايات المتحدة لإعادة تفعيل عمليات التحالف الدولي ضد الحوثيين.

وينظر إلى هذا التصعيد باعتباره جزءاً من اتساع رقعة الصراع الإقليمي المرتبط بالتوتر بين إسرائيل وإيران، حيث يتم توظيف الحوثيين كأحد أطراف المواجهة غير المباشرة في المنطقة.

كما يرتبط المشهد الأمني الإقليمي بتصريحات متكررة لقيادات الحوثيين، من بينهم عبد الملك الحوثي، حول استهداف مصالح إسرائيلية في البحر الأحمر ومناطق أخرى، ما يزيد من احتمالات التصعيد العسكري في المرحلة المقبلة.

إسرائيل وجماعة الحوثي جماعة الحوثي في اليمن إسرائيل واليمن تنفيذ ضربات داخل اليمن وزير الجيش الإسرائيلي عبد الملك الحوثي السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر

مصر وإيران في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

الذهب

الحق اشتري عشان هيغلى.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة عن الأسعار

منتخب مصر الوطني

مونديال 2026.. تردد قناة مجانية تنقل مباراة مصر وإيران

مياه الشرب

اليوم لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق بالجيزة

أسعار البيض

بعد التراجع الأخير.. مفاجأة فى أسعار البيض اليوم فى الأسواق

منتخب مصر

تركي آل الشيخ يعلق على مباراة مصر وإيران: الحكم مش سالك

هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي

الأرض بلعت العربيات.. هبوط أرضي مفاجئ بعد نفق زهراء المعادي على طريق القطامية السخنة

ترشيحاتنا

يوسف رجى

وزير خارجية لبنان: اتفاق الإطار مع إسرائيل يجسد انتصار الحل الدبلوماسي

نشاط وزارة الخارجية

استضافة وزراء الأطراف الإقليمية الأربعة والتوقيع على اتفاقيات تعاون مع فرنسا.. أبرز أنشطة الخارجية في أسبوع

سلطان البركاني

رئيس النواب اليمني يدعو لتأسيس منظومة عربية للدفاع والردع لحماية الأمن القومي

بالصور

لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

منة عرفة
منة عرفة
منة عرفة

لا بنزين ولا كهربا.. أسرع موتوسيكل في العالم يعمل بالماء

أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature
أسرع موتوسيكل في العالم Force of Nature

الجمهور المغربي يستقبل تامر حسني بحفاوة شديدة

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد