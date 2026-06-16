مندوب اليمن بمجلس الأمن: الحوثيون يستثمرون في الحرب وحولوا البلاد إلى منصة لمشروع عابر للحدود

وجه مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي انتقادات حادة لجماعة الحوثي، مؤكداً أن الجماعة لا تعمل من أجل إنهاء الصراع، بل تستثمر في استمرار الحرب لتحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة على حساب الشعب اليمني.





وأوضح المندوب خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن الحوثيين حولوا اليمن إلى منصة تخدم مشروعاً عابراً للحدود، الأمر الذي ساهم في تعقيد الأزمة وإطالة أمد الصراع، في وقت يواجه فيه اليمنيون أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة سنوات الحرب.





وأشار إلى أن استمرار ممارسات الحوثيين يمثل عقبة أمام جهود السلام والاستقرار، مؤكداً أهمية دعم المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة البلاد ويخفف من معاناة المواطنين.





كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمساندة الشعب اليمني ودعم مؤسسات الدولة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار ودفع عملية السلام إلى الأمام



