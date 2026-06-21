ناقلة تتعرض لمحاولة اختطاف قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة أبلغت عن اقتراب زورق صغير يحمل خمسة مسلحين، على بعد نحو 50 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية، في محاولة لاختطافها.



وأفادت الهيئة بأن المسلحين بدأوا بمحاولة صعود السفينة، مما دفع الناقلة إلى المراوغة وتغيير مسارها بعيدا عن الزورق، وأكدت أن السفينة وطاقمها بخير، وأنها واصلت رحلتها إلى الميناء التالي، في حين تجري السلطات تحقيقا في الواقعة.

وتواصل الهيئات البحرية الدولية طلبها من السفن المارة في المنطقة توخي الحذر، والإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة الهجمات البحرية في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.