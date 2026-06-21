نائب الرئيس الأمريكي: أحرزنا تقدمًا كبيًرا في التوصل إلى وقف إطلاق النار بلبنان

أكد نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، أننا أحرزنا تقدما كبيرا في الجهود للتوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، مشددًا على استمرار المساعي الدبلوماسية لتحقيق السلام بين لبنان وإسرائيل.

وقال فانس- على هامش انعقاد المفاوضات المباشرة بين أطراف المفاوضات الإيرانية الأمريكية في مدينة بورجنشتوك السويسرية، اليوم الأحد- إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم بالعمل من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل في منطقة الشرق الأوسط؛ لخفض التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي، بحسب ما أوردته صحيفة " نيويورك تايمز " الأمريكية.

وأضاف فانس أن ترامب طلب من فريقه، العمل على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الشعب الإيراني؛ لتعزيز فرص الحوار وتخفيف حدة التوترات القائمة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواصل جهودها الدبلوماسية لدعم مسار السلام بين لبنان وإسرائيل، مؤكدًا أهمية التوصل إلى حلول سياسية تضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل، أكد الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، أننا نعمل على تحقيق مستقبل أفضل لمنطقتنا، موضحا أن الاتفاق الأمريكي الإيراني خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد العالمي.