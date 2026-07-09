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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروعات النواب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأسواق الأفريقية تفتح آفاقًا جديدة للصادرات

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد نشأت العمده وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية تعكس رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز الحضور الاقتصادي المصري داخل القارة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التنمية.

المنتجات والاستثمارات المصرية

وأوضح نشأت العمده، في تصريح صحفي له اليوم. أن القارة الأفريقية تمثل واحدة من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات والاستثمارات المصرية، في ظل ما تمتلكه من موارد طبيعية وإمكانات اقتصادية كبيرة، الأمر الذي يستوجب تكثيف الجهود الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى شراكات اقتصادية مستدامة.

وأشار وكيل مشروعات البرلمان. إلى أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي يعكس توجه الدولة نحو زيادة حجم التجارة البينية الأفريقية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، بما يساهم في دعم الصناعة الوطنية، ورفع معدلات التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وأضاف  نشأت العمده. أن التكامل الصناعي بين الدول الأفريقية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة داخل القارة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ورفع القيمة المضافة للمنتجات، مؤكداً أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وخبرات صناعية متراكمة تؤهلها للقيام بدور محوري في تنفيذ مشروعات صناعية واستثمارية مشتركة مع الدول الأفريقية.

التحركات النشطة للقيادة السياسية

وشدد نائب الصعيد. على أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع العديد من الدول الأفريقية، بفضل التحركات النشطة للقيادة السياسية وحرصها على تعزيز التعاون مع دول القارة في مختلف المجالات.

وأختتم النائب محمد نشأت العمده حديثه أن، المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات الأعمال المصرية لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في أفريقيا، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، فضلاً عن تعزيز مكانة مصر كشريك رئيسي في جهود التنمية والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.

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