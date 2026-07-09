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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتظام امتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء في امتحاني الفيزياء والتاريخ

الطلاب خلال دخولهم اللجان
الطلاب خلال دخولهم اللجان
ايمن محمد

شهدت لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء انتظام فى دخول الطلاب اليوم الخميس لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ   طلاب الثانوية العامة  اليوم  امتحانات.

وسط أجواء من الهدوء وإجراءات تفتيش لمنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة والإلكترونية وذلك باستخدام العصا الإلكترونية.

وبدا على وجوه الطلاب علامات الترقب والقلق، وأعرب طلاب القسم العلمي عن أملهم في أن تأتي أسئلة امتحان مادة الفيزياء سهلة ومناسبة لجميع المستويات، بينما أعرب طلاب القسم الأدبي عن أمنيتهم بأن تأتي أسئلة مادة التاريخ مناسبة للوقت ومن النماذج الاسترشادية.

وحرص بعض أولياء الأمور على اصطحاب أبنائهم للجان والانتظار خارجها بعيدا عن المنطقة الغير مصرح لهم بالتواجد فيها كدعم لأبنائهم، والذين شرعوا يدعون لأبنائهم بالتوفيق، وقراءة القرآن الكريم.

وقالت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم، إن غرفة العمليات تتابع اللجان لحظة بلحظة، مشيرة إلى أنه جرى فتح اللجان وسط أجواء هادئة وإجراءات تنظيمية دقيقة لضمان سير الامتحانات بانتظام.

وأكدت مديرة المديرية في تصريح اليوم، أن الطلاب يخضعون لإجراءات تفتيش دقيقة قبل دخول اللجان، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم  لتحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت أن أوراق الأسئلة وصلت  إلى جميع اللجان في المواعيد المحددة دون تسجيل أي معوقات، ويجري التنسيق مع غرف العمليات الفرعية والإدارات التعليمية، لرصد أي ملاحظات أو مشكلات والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية مع التأكيد على رؤساء اللجان بتوفير الأجواء الملائمة داخل اللجان.

جنوب سيناء انتظام دخول الطلاب الفيزياء التاريخ

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