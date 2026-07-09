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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تمهد لقرارات إعلامية جديدة بشأن المنصات والمؤثرين

السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد
الديب أبوعلي

أعلن السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، انطلاق سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للدورة السادسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب اعتبارًا من 12 يوليو 2026 بمقر الأمانة العامة، تنفيذًا لتوجيهات الأمين العام نبيل فهمي، بهدف إضفاء مزيد من الدينامية على منظومة العمل العربي المشترك والارتقاء بالمشهد الإعلامي العربي من خلال مقاربة تشاركية وأداء مؤسسي متناسق بين الدول الأعضاء والأمانة العامة.

وأوضح خطابي، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار متابعة تنفيذ قرارات الدورة الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 2025، على أن ترفع فرق العمل توصياتها إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي والمكتب التنفيذي تمهيدًا لاعتمادها خلال الدورة الوزارية السادسة والخمسين المقرر عقدها يومي 14 و15 سبتمبر 2026 في طرابلس بدولة ليبيا.

وأشار إلى أن جدول الأعمال يتضمن تقييم تنفيذ خطة التحرك الإعلامي بالخارج، وعقد الدورة التاسعة والعشرين لفريق الخبراء الدائم المعني بدور الإعلام العربي في مكافحة الإرهاب، إلى جانب بحث أفضل السبل العملية لدعم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعزيز نشر السردية الفلسطينية، ولا سيما ما يتعلق بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف، عبر خطاب إعلامي منفتح ومقنع وموجه للمجتمع الدولي.

قرارات بشأن المنصات والمؤثرين

كما تشمل المناقشات تعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف والتمييز، والعمل على إبراز الصورة الحضارية للعالم العربي بمشاركة الدول والمنظمات والاتحادات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد رئيس قطاع الإعلام والاتصال أن استكمال عمل فريق التفاوض مع الشركات الإعلامية العالمية أصبح ضرورة ملحة، بهدف وضع ضوابط واضحة وأسس شفافة للتعامل مع تلك الشركات بما يعزز السيادة الرقمية العربية، ويحمي مقومات الشخصية الجماعية وأصالة الموروث الحضاري العربي، مشيرًا إلى أن هذه المهمة تتكامل فيها الأبعاد الإعلامية والقانونية والضريبية، ومشيدًا بجهود فريق العمل الذي يضم خبرات من عدد من الدول الأعضاء واتحاد إذاعات الدول العربية.

وأضاف أن الاجتماعات ستناقش أيضًا البرنامج التنفيذي للخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، والدورة الثالثة والعشرين للجنة الدائمة للإعلام الإلكتروني، التي ستعمل على إعداد مشروع قانون عربي استرشادي ووضع إطار تشريعي عربي لتنظيم عمل المؤثرين وصناع المحتوى الإعلامي الرقمي، فضلاً عن دراسة مشروع إنشاء مركز التبادل الصيني العربي لابتكار الوسائل السمعية البصرية.

وتنطلق الاجتماعات يومي 12 و13 يوليو الجاري باجتماع الدورة العاشرة للجنة تحكيم جائزة التميز الإعلامي العربي، بمشاركة رئاسة الدورة الحالية لمجلس وزراء الإعلام العرب (الجمهورية العربية السورية)، ورئاسة المكتب التنفيذي (دولة الكويت)، ونائب رئيس المكتب التنفيذي (الجمهورية الإسلامية الموريتانية)، والدولة الراعية للجائزة (دولة الكويت)، إلى جانب الرباط عاصمة الإعلام العربي 2026 (المملكة المغربية)، وخمس دول أخرى وفق الترتيب الأبجدي.

وأشار البيان إلى أن الدورة الحالية للجائزة تعقد تحت شعار: «الإعلام العربي والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات». 

وزراء الإعلام العرب مجلس وزراء الإعلام العرب السفير أحمد رشيد خطابي قطاع الإعلام والاتصال جامعة الدول العربية الأمانة العامة نبيل فهمي جائزة التميز الإعلامي العربي الكويت المملكة المغربية عاصمة الإعلام العربي مكافحة الإرهاب

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